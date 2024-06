Automóvel pegou fogo após colidir com muro na Rua Benedito Lopes Bragança - Reprodução

Publicado 15/06/2024 12:30

Volta Redonda - Um motorista, ainda não identificado, morreu carbonizado após o carro que ele dirigia colidir com o muro de uma oficina mecânica e pegar fogo. O acidente foi na madrugada desta sábado (15), na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar o incêndio e encontraram o corpo do motorista no interior do veículo. Ele não havia sido identificado até o momento desta publicação e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços.