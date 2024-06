Equipes do Deip trocaram 145 e consertaram 176 luminárias no fim de semana, em diversos bairros - Divulgação/Secom PMVR

Equipes do Deip trocaram 145 e consertaram 176 luminárias no fim de semana, em diversos bairrosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 17/06/2024 14:58

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta semana um mutirão para instalação e troca de lâmpadas de LED no bairro Roma, após intensificar o serviço no último fim de semana em 24 localidades, totalizando 321 luminárias trocadas ou reparadas no período. O trabalho das equipes do Deip (Departamento de Iluminação Pública), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), avançou com a aquisição, neste mês, de 7 mil novos equipamentos, entre lâmpadas e projetores.

“Trocamos 145 e arrumamos 176 luminárias no fim de semana, em diversos bairros, como Conforto, Eucaliptal, Cailândia, Vila Americana, São Cristóvão, Caieiras, Minerlândia, Três Poços, entre outros”, disse o diretor do Deip, Edmar Borges.

O trabalho de troca e reparo dos pontos de iluminação também foi realizado nas seguintes localidades: São Geraldo, Monte Castelo, Laranjal, Vila Santa Cecília, Siderópolis, Casa de Pedra, São João, Village Santa Helena, Jardim Provence, Mirante do Vale, Morada da Colina, Jardim Vila Rica (Tiradentes), Vila Rica/Três Poços, Parque Vitória, Vivendas do Lago e Jardim Tiradentes.

“Vamos levar o LED, que traz mais segurança e luminosidade, a todos os bairros de Volta Redonda. Iniciamos a troca pela nova tecnologia, o governo estadual continua a implantação pelo Plano de Mobilidade Urbana, e agora estamos reforçando a atuação nos bairros para que a troca de lâmpadas queimadas seja feita de forma mais rápida, além de levarmos o LED para mais locais. Vamos iluminar as ruas, avenidas, quadras e outros espaços públicos em toda a cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

7 mil equipamentos para vias e espaços esportivos e de lazer

Para que a substituição e o reparo de pontos de luz pelos bairros pudessem ser intensificados, o governo municipal adquiriu 7 mil novos equipamentos, entre lâmpadas e projetores para áreas esportivas e de lazer, que começaram a chegar no início do mês. O objetivo é cobrir o déficit de pontos de luz na cidade.

De acordo com o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), o planejamento envolve levar a tecnologia de LED a locais onde a iluminação não estava prevista no Plano de Mobilidade Urbana; trocar lâmpadas queimadas que não estejam na cobertura do plano; além de regularizar praças, quadras e ginásios.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, foram adquiridas lâmpadas de 200 watts para ruas e avenidas, de 50 watts que atenderão servidões e pequenas vias, além de 700 projetores de 200 watts para garantir a iluminação em campos, ginásios e quadras esportivas da cidade.