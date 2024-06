Além dos moradores de Volta Redonda, o município será polo para outras 11 cidades da região - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 17/06/2024 14:36 | Atualizado 17/06/2024 14:40

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda terá, em breve, a capacidade de realizar testes rápidos para pacientes com suspeita de tuberculose. O Laboratório Municipal de Saúde Pública, localizado no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado, recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES) o Genexpert, equipamento que vai realizar o Teste Rápido Molecular – TB (TRM-TB), capaz de diagnosticar casos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Em um primeiro momento, apenas o teste para possíveis casos pulmonares será feito.

Além dos moradores de Volta Redonda, o município será polo para outras 11 cidades da região, que enviarão amostras de casos suspeitos para serem analisadas no aparelho.

Segundo o coordenador do Laboratório Municipal, Marcelo Alves dos Anjos, o equipamento já foi instalado, faltando apenas a capacitação técnica e administrativa da equipe, que será no Rio de Janeiro. Porém, já é possível adiantar alguns detalhes de como se dará o serviço: em primeiro lugar, não será preciso agendar o atendimento, que será de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, para o recebimento do material a ser analisado.

Outro ponto a ser destacado é que o Teste Rápido Molecular estará disponível para os pacientes encaminhados pelas unidades da rede municipal de saúde, que orientarão os atendidos sobre como coletar o material em frasco apropriado e sua conservação, que deve ser em ambiente refrigerado (entre dois a oito graus centígrados), e entregue em até sete dias. Se o paciente preferir, ele pode deixar o material de análise na unidade de saúde em que foi atendido, e esta enviará para o laboratório.

A previsão é que o resultado da análise do material seja enviado em até 48 horas para a unidade de saúde em que o paciente foi atendido com a suspeita de tuberculose. O repasse do Genexpert – equipamento utilizado em países com alta carga da doença – faz parte do Plano de Expansão da Rede Laboratorial de Testes Moleculares para o Diagnóstico da Tuberculose, implantado no Brasil em 2013.

“A chegada desse equipamento será muito importante para termos um diagnóstico precoce da tuberculose, e, assim, realizar o tratamento mais rápido possível. Ele já se mostrou eficiente e eficaz em vários países, incluindo o Brasil, e com certeza vai ajudar os pacientes de Volta Redonda e da região”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Exames simultâneos

Uma das vantagens do Teste Rápido Molecular é que ele possui uma sensibilidade de 95% para detecção do Mycobacterium tuberculosis, bactéria causadora da maioria dos casos de tuberculose (também conhecida como Bacilo de Koch), uma vez que é capaz de detectar o DNA do bacilo, além de também ser capaz de indicar a resistência à Rifampicina (principal antibiótico utilizado no tratamento da doença). Ele pode realizar quatro exames ao mesmo tempo, levando uma hora e 26 minutos para apresentar um resultado positivo, e uma hora e 17 minutos para resultados negativos.

No estado do Rio de Janeiro os equipamentos estão localizados nas regiões Metropolitana I e II. Agora, após dez anos de implantação, a SES leva o Plano de Expansão da Rede de TRM às demais regiões do estado, com Volta Redonda escolhida como polo para um grupo de 12 municípios.

“Graças à parceria com o Governo do Estado, em breve teremos mais um recurso para cuidar da saúde de nossa população, assim como das cidades próximas. Nós temos investido em Saúde desde 2021, com a aquisição de novos equipamentos, reforma e construção de unidades, mutirão de cirurgias. Como exemplos, tivemos o Centro Cardiológico, no Aterrado, que completou um ano em maio, e o Centro Municipal de Ressonância Magnética, que ajudou a zerar a fila de espera pelo exame. Com certeza vamos fazer ainda mais”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.