Reforma da UBSF foi entregue à população pelo prefeito Neto (de camisa branca), nesta terça-feira (18) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/06/2024 14:27

Volta Redonda - Na manhã desta terça-feira (18), a Prefeitura de Volta Redonda entregou à população do bairro Verde Vale a reforma da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Lourival Ferreira Peixoto, e do novo Consultório Odontológico Luzia de Oliveira Mendes – dentro da unidade – localizados na Rua das Palmeiras, número 154.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade recebeu melhorias como adequações de acessibilidade; implantação de novo consultório odontológico; aparelhos de ar-condicionado em todos os setores; instalação de nova cobertura no pátio interno; revisão do telhado; substituição de revestimentos cerâmicos: novas louças de metais e bancadas de granito, além de instalação de novas janelas e portas em vidro temperado, novas instalações elétricas, hidráulicas e de rede, pintura interna e externa e ainda equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

O valor total dos investimentos foi de cerca de R$ 315 mil para reforma da UBSF Verde Vale, que atende 3,5 mil moradores da localidade e também do bairro vizinho Nova Esperança, além das ruas 6A e 6B do Belo Horizonte. A equipe da unidade é composta por dois médicos (20 horas semanais cada), uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, dois agentes comunitários de saúde (ACS), uma recepcionista e uma funcionária administrativa.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, mencionou que a população atendida é quase totalmente dependente do SUS (Sistema Único de Saúde), com uma alta demanda de atendimentos: a média mensal de consultas médicas é de 560; e são mais de mil procedimentos diversos realizados mensalmente.

“Hoje é um dia muito importante para a Secretaria Municipal de Saúde e, principalmente, para os moradores. Uma comunidade que exige uma unidade básica, que é a principal porta de entrada na rede de atenção à saúde, é muito especial. Sempre enfatizo que a unidade básica tem que ficar dentro do território da população, próxima da sua casa, se colocando à disposição da comunidade e, claro, melhorando sempre a qualidade e ampliação dos serviços oferecidos pelo SUS. Esta unidade funciona estrategicamente para dar conta dos problemas de saúde da população, sendo que 85% dos atendimentos conseguem ser resolvidos pela Atenção Primária à Saúde”, comentou Maria da Conceição.

“Primeiramente quero agradecer a presença de todos os moradores do Verde Vale e também aos vereadores que muito têm ajudado Volta Redonda. A nossa Saúde é sem dúvida a melhor do Brasil, e vamos melhorar ainda mais. Temos a melhor secretária de Saúde do país e o mais importante: ninguém faz nada sozinho, ela conseguiu montar uma equipe de alto nível, por isso, quero agradecer a dedicação dos servidores da área da saúde pública municipal”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O deputado estadual Munir Neto mencionou a alegria em fazer parte da inauguração da UBSF Verde Vale. “Parabéns Neto, e toda a sua equipe, que conseguiu reconstruir Volta Redonda. Quero lembrar que a saúde estava destruída e que o governo municipal conseguiu dar a volta por cima e ser referência de novo no Brasil, com melhores atendimentos, equipamentos, unidades, policlínicas e todos os investimentos já realizados neste setor fundamental para a população”, destacou Munir.

População aprova melhorias

A dona de casa Sandra Maria, moradora do Verde Vale, destacou que a UBSF ficou linda, e com as melhorias toda a família está se sentindo mais acolhida e valorizada. “Era uma obra muito aguardada pela comunidade, estou muito feliz com a UBSF totalmente nova. Toda a minha família depende da unidade para ser atendida, com isso, vemos a preocupação do governo municipal com os moradores, quero agradecer ao prefeito pela entrega”.

João Paulo Peixoto, sobrinho de Lourival Ferreira Peixoto, que dá nome à UBSF, comentou que toda a família está se sentindo honrada pela homenagem. “Meu tio foi um dos primeiros moradores do Verde Vale, chegando aqui nos anos 90, e de lá pra cá recebemos diversos investimentos do governo municipal, principalmente a unidade básica. Antes disso, nós (moradores) éramos atendidos no bairro Mariana Torres e agora, com essa entrega, teremos ainda o consultório odontológico”.

O neto da homenageada Luzia de Oliveira Mendes, que dá nome ao consultório odontológico, Renan Mendes, em tom emocionado, fez o seu discurso exaltando a trajetória de vida de sua avó. “Me sinto feliz pela homenagem e triste pela perda da minha avó, que foi uma das fundadoras do bairro e que ajudou a minha mãe a me criar. Agradeço a Deus por ter convivido com ela e também ao prefeito Neto por esse reconhecimento da minha avó, ao dar o nome a esse importante investimento para a comunidade. Prefeito Neto, você fez Volta Redonda voltar a sorrir e, além disso, ainda trouxe mais recursos para a nossa comunidade”, relatou.

Novo consultório odontológico e UBSF Verde Vale

O novo consultório odontológico Luzia de Oliveira Mendes vai oferecer tratamento odontológico básico aos moradores. A previsão é que os atendimentos comecem nas próximas semanas. Já os serviços oferecidos na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Lourival Ferreira Peixoto incluem consulta, acolhimento, pré-natal, coleta de preventivo, verificação de pressão arterial e glicose, visita domiciliar, curativo, vacinação, coleta de sangue, testes rápidos de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e eletrocardiograma.

O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) apoia a unidade com uma fisioterapeuta, uma nutricionista e um educador físico, com atendimento uma vez por semana. A unidade também realiza palestras para grupos, além de creches e escolas.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, ressaltou as melhorias que foram feitas na comunidade ao longo dos anos, como saneamento básico, pavimentação, rede de água e contenção de encosta. Além da construção de creche, escola, unidade básica de saúde, e do Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

“No Verde Vale, tirando o Ciep, não tem uma obra aqui que não tenha sido feita pelo meu governo. É uma honra estar nesta comunidade, que está crescendo cada vez mais, e nós do Poder Público não vamos parar de atender os moradores. Estamos entregando hoje mais uma obra importante para vocês na saúde”, finalizou Neto.