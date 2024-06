Viaduto vai facilitar o trânsito na região e faz parte das obras do Plano de Mobilidade Urbana - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 18/06/2024 11:03

Volta Redonda - As equipes que atuam na construção do novo viaduto que vai ligar os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, finalizaram o lançamento das primeiras vigas metálicas no trecho da obra que acontece no Voldac, próximo ao 28o Batalhão de Polícia Militar. Como parte dos investimentos do Plano de Mobilidade Urbana do município, a intervenção tem o objetivo de facilitar o trânsito entre as duas localidades.

De acordo com a Santa Luzia, que é a empreiteira responsável pela obra, após a conclusão do içamento das vigas do primeiro vão, as equipes iniciaram o trabalho de escoramento e construção da fôrma para execução da laje em concreto armado sobre as vigas, onde será a pista de rolamento do viaduto.

Do lado oposto ao trecho próximo ao batalhão, a construção do viaduto avança com a finalização das cortinas – paredes em concreto armado que servem de contenção, acompanhando a descida das extremidades do viaduto – para iniciar o aterro com solo e, posteriormente, começar o lançamento das vigas neste local.

Em paralelo, mais vigas metálicas estão em produção e a previsão é que, em torno de 10 dias, mais dessas estruturas sejam içadas, incluindo o trecho com o vão mais alto do novo viaduto.

Obra faz parte de pacote de R$ 140 milhões em investimentos do Governo do Estado

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, assim como para os motoristas que deixam ou seguem para os bairros Retiro e Voldac. Essa e outras obras integram o Plano de Mobilidade Urbana, que contempla investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.

“Reforço meu agradecimento ao Governo do Estado por acreditar e investir em Volta Redonda com obras tão importantes, que serão um legado para a população. A mobilidade em nossa cidade será transformada, e essas intervenções vão melhorar a vida de todos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.