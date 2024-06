Policiais militares encontraram drogas enterradas em área de mata na Candelária - Divulgação/PMERJ

Policiais militares encontraram drogas enterradas em área de mata na CandeláriaDivulgação/PMERJ

Publicado 18/06/2024 10:54

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam aproximadamente cinco quilos de maconha e 600 gramas de cocaína, em uma operação contra o tráfico de drogas realizada na manhã desta segunda-feira (17), no bairro Candelária, em Volta Redonda.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que traficantes estariam usando uma área de mata no bairro para guardar e “endolar” (embalar para venda) drogas, próximo à Rua F, na Candelária.

Após uma intensa busca no local indicado, os PMs localizaram a drogas enterrada em um tonel plástico. Os agentes encontraram cinco tablets de maconha - totalizando aproximadamente cinco quilos da droga; 600 gramas de cocaína; e 10 mil pinos plásticos usados para embalar cocaína (vazios).

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.