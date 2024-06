Prefeito Neto reforçou importância do projeto de expansão do shopping para o comércio de Volta Redonda - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 18/06/2024 16:41

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, participou do lançamento comercial da expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (18), no Salão Branco do Hotel Bela Vista, e reuniu empresários de todo o Brasil. O diretor-presidente do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), Abimailton Pratti, o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o assessor especial da prefeitura, Rogério Loureiro, também participaram da apresentação.

Durante a solenidade, Neto reforçou a importância do projeto de expansão do shopping, que vai garantir mais força ao comércio de Volta Redonda e agradeceu a todos os empresários que acreditam no potencial da cidade.

“A ampliação do Sider Shopping vai beneficiar todo o município, movimentando a economia, gerando empregos e atraindo novos consumidores. Além disso, a Vila Santa Cecília, área tradicional de comércio, ficará ainda mais bonita, atrativa e movimentada”, acrescentou o prefeito, ressaltando que a expansão está sendo possível graças, também, ao apoio da Câmara Municipal.

O Sider Shopping, que fica em um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, tem hoje cerca de 11 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), e com a expansão vai agregar mais de 6.500 m2 de ABL, permitindo a diversificação das opções aos clientes. Para isso, o complexo passará a contar com mais uma torre, em construção no terreno do antigo Hortifruti, que será interligada à estrutura atual por uma passarela panorâmica. A previsão é concluir a expansão até junho de 2025.

Com o acréscimo de área, o shopping, que hoje recebe cerca de 700 mil pessoas por mês, deve ampliar esse público para quase um milhão no mesmo período. Esse incremento de fluxo se dará por meio de novas atrações, como dois novos restaurantes e mais de dez opções de gastronomia. Entre as novidades, está um restaurante da franquia KFC, presente em mais de 140 países.

O projeto também prevê novas lojas e opções de serviços, além de áreas de convivência e de lazer. O cinema renovado, que seguirá o padrão dos mais modernos cinemas do Brasil, promete ser uma das principais atrações. Ao todo, serão cinco salas, quatro com poltronas premium e uma Sala Gold, padrão vip da Rede Cineshow.

O Sider Shopping é um empreendimento da CBS previdência, administrado e comercializado pelo Grupo AD. Atualmente, no ranking da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), suas lojas têm faturamento por metro quadrado superior à média nacional, o que gera interesse constante de novas marcas que acreditam no potencial da região.