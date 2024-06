Secretário Luiz Henrique e comandante do 28º BPM, tenente-coronel Sardemberg, visitaram cabine da PM no Santo Agostinho - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 19/06/2024 20:19

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Moisés Sardemberg, visitaram nesta quarta-feira (19) a cabine da Polícia Militar no bairro Santo Agostinho, que já está funcionando como uma Base Integrada de Segurança Pública. Essa unidade e a que fica localizada no bairro Jardim Vila Rica/Tiradentes reforçam o monitoramento por câmeras da cidade, integrando agora a rede do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e do Sistema Integrado de Segurança Pública – que atua diariamente com patrulhamentos por todos os bairros de Volta Redonda. Elas se somam às bases do Retiro e Vila Santa Cecília.

Essas imagens auxiliarão tanto os agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública - composto por policiais militares e guardas municipais - quanto o próprio Ciosp, no direcionamento de agentes para determinada ocorrência. A ideia é que os atendimentos às ocorrências sejam cada vez mais rápidos e dinâmicos.

“Essas bases farão a visualização de forma descentralizada, a fim de complementar tudo aquilo que já acontece no Ciosp. Dessa forma conseguiremos apoiar melhor as viaturas em caso de ocorrência e direcioná-las para que possamos, não só otimizar os recursos, porque teremos profissionais atuando em conjunto com a Polícia Militar e isso consequentemente libera mais policiais para o policiamento ostensivo, mas também apoiar os agentes em caso de ocorrência. Eles saberão exatamente o local da ocorrência e o que irão encontrar. Então é fortalecer todo o monitoramento da cidade”, afirmou o coronel Luiz Henrique.

O serviço integrado de policiamento é suplementar ao já executado pela Polícia Militar e Guarda Municipal (GMVR), e funcionará todos os dias, das 9h às 21h – horários de maior incidência criminal, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ).

Para o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai trazer grandes benefícios à população de Volta Redonda.

“Essa parceria com a Ordem Pública vai promover a descentralização do trabalho do Ciosp. Além de você ter mais pessoas trabalhando no monitoramento das muitas câmeras do município, possibilita ao 28º Batalhão aproveitar o policial que ficaria baseado no monitoramento para estar nas ruas trabalhando. Então teremos um reforço do policiamento nas ruas e também nas câmeras, porque elas ajudam muito hoje. Além dos grupos de trabalho (pelo WhatsApp) que vão permitir essa interação maior, não só da Ordem Pública como também do 28º Batalhão”, disse o tenente-coronel Sardemberg.