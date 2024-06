Prefeito Neto: 'Temos uma Casa do Empreendedor que é referência na região, reconhecida com selo Ouro pelo próprio Sebrae' - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/06/2024 12:05

Volta Redonda - Volta Redonda ficou entre os dez municípios finalistas na etapa nacional do 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na categoria “Cidade Empreendedora”. O município foi o vencedor da categoria no estado do Rio de Janeiro, em março de 2024, o que o colocou em destaque entre os mais de 2,5 mil projetos em todo o país, com 240 municípios finalistas.

O prêmio foi conquistado por ações pautadas pela inovação, que buscaram a desburocratização, servindo-se de equipamentos como a Sala do Empreendedor, de práticas como a otimização das Compras Governamentais, o apoio ao Cooperativismo e Crédito, ao Empreendedorismo na Escola e Inclusão Produtiva.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, representou o prefeito Antonio Francisco Neto na entrega do diploma e placa comemorativa, por Volta Redonda ser uma das cidades finalistas na etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora – Cidade Empreendedora. A cerimônia aconteceu na última semana, em Brasília (DF).

“Quero destacar a importância desse prêmio, que coloca Volta Redonda em destaque no cenário nacional. Ficamos ao lado de grandes capitais, entre os dez municípios do país que mais investem em iniciativas inovadoras no setor público. Trabalhamos em ações ligadas à economia, competitividade, novos negócios, desenvolvimento humano e geração de riquezas em nossa cidade. E isso só foi possível pelo apoio incondicional do prefeito Neto aos projetos de inovação”, disse Sodré, lembrando que Florianópolis, capital de Santa Catarina, foi a vencedora da categoria.

O prefeito Neto agradeceu ao Sebrae e a todos que contribuíram para Volta Redonda ganhar esse prêmio, que reconhece as boas práticas municipais, ressaltando o papel de referência em empreendedorismo que Volta Redonda exerce, agora em todo o Brasil.

“Temos uma Casa do Empreendedor que é referência na região, e que foi reconhecida com selo Ouro pelo próprio Sebrae. Ganhamos a etapa estadual e, agora, mais esse reconhecimento mostra que o trabalho do governo municipal para gerar emprego, renda, criando um ambiente para que as pessoas e empresas queiram investir em nossa cidade, tem dado certo”, disse Neto.

Prêmio Prefeitura Empreendedora do Sebrae

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras, protagonizadas por governos municipais com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.

Além de premiar boas práticas municipais, o objetivo do Sebrae é estimular a inovação no setor público, contribuir para a ampliação das capacidades municipais, promover a aprendizagem e inspirar novos projetos e ideias, reforçando o papel da entidade como parceira dos municípios.

Na categoria “Cidade Empreendedora”, mereceram destaque iniciativas abrangentes e transversais, que englobaram ações e resultados relativos a mais de uma categoria e que criaram condições favoráveis para o desenvolvimento e a competitividade dos pequenos negócios locais.