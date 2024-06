Alimentos foram arrecadados na feira 'Liquida VR', com apoio da prefeitura e Secretaria de Cultura - Divulgação/Secom PMVR

20/06/2024

Volta Redonda - O Banco de Alimentos da Prefeitura de Volta Redonda recebeu nessa quarta-feira (19) uma tonelada produtos não perecíveis e 539 caixas de leite da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) e da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Os alimentos foram arrecadados durante a realização da maior feira de liquidação do Sul Fluminense, a “Liquida VR”, que aconteceu na Ilha São João, com apoio da prefeitura e por eventos da Secretaria de Cultura.

Os produtos doados fazem parte dos alimentos que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, macarrão, fubá, óleo, açúcar e leite. Esses alimentos arrecadados serão doados para as organizações inscritas no Banco de Alimentos e regularizadas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (Comsea/VR). Os alimentos arrecadados serão avaliados pela nutricionista do Banco de Alimentos e, se aprovados, serão encaminhados para as entidades que atenderão as famílias que estão em vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

Entre os locais beneficiados com a iniciativa estão as instituições de longa permanência para pessoas idosas, casas de recuperação de dependentes químicos, creches e instituições religiosas cadastradas no Banco de Alimentos.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, atualmente o Banco de Alimentos colabora com as famílias em situação de insegurança alimentar que atendidas por 32 instituições da sociedade civil.

“É muito importante o papel do Banco de Alimentos em fornecer alimentação saudável de qualidade e em quantidade suficiente, impactando de forma positiva a saúde das pessoas”, afirmou Rosane Marques.

O deputado estadual Munir Neto, responsável pela implantação do Banco de Alimentos de Volta Redonda, também estava presente na entrega dos alimentos pela Aciap-VR e a SMC.

“Inauguramos o Banco de Alimentos em 2007, quando eu era secretário de Assistência Social. Desde então esse espaço só vem avançando. Hoje, além de Volta Redonda, apenas a capital e Niterói possuem esse importante equipamento de segurança alimentar e nutricional. Precisamos aumentar essas parcerias. Por isso, faço um apelo para que os supermercados participem e façam doações de alimentos”, ressaltou o deputado.

Banco de Alimentos

Implantado há 17 anos, o Banco de Alimentos é um equipamento público de Segurança Alimentar e Nutricional, tendo como objetivo arrecadar alimentos vindos da agricultura familiar, das indústrias alimentícias, das redes varejistas e atacadistas, que estão fora dos padrões de comercialização mas sem restrições de caráter sanitário para o consumo.

Esses alimentos arrecadados são doados às organizações e entidades inscritas no Banco de Alimentos e regularizados no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (Comsea/VR). A população também contribui com as doações de alimentos não perecíveis em eventos que ocorrem em espaços públicos.

O trabalho do Banco de Alimentos consiste em buscar em supermercados, hortifrutigranjeiros e agricultores da região. Esses alimentos são levados diariamente ao Banco para seleção, higienização e distribuição. Esse processo segue procedimento rigoroso, com a supervisão de uma nutricionista.

A política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional tem como objetivo diminuir o desperdício de alimentos no município e colaborar para o acesso da população a uma alimentação saudável e de qualidade.

O Banco de Alimentos conta com 17 parceiros que prezam pelo reaproveitamento integral dos alimentos, contribuindo no combate à fome e ao desperdício de alimentos.