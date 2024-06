Emissão e agendamento de documentos e balcão de empregos estão entre serviços oferecidos na Praça Brasil - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 20/06/2024 13:06

Volta Redonda - Os serviços gratuitos oferecidos pelos programas “RJ para Todos”, do Governo do Estado, e PrevMóvel, do Ministério da Previdência Social, estarão presentes no “Conexão Mega Cidadania” – evento que acontecerá no sábado (22), na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Realizado pela prefeitura em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e o governo estadual, a ação reunirá diversos órgãos e instituições com oferta de serviços gratuitos à população, além de atividades para crianças e apresentação musical.

A caravana de serviços do Programa "RJ Para Todos", do Governo do Estado do Rio, vai disponibilizar à população serviços do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), dentre eles emissão ou agendamento de 1ª e 2ª via da identidade (RG); isenção para 2ª via de RG, e certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; e expedição da Carteira de Trabalho (CTPS) Digital.

O programa estadual também estará presente com o balcão de empregos do Sine e com orientações sobre direitos do consumidor por meio do Procon (autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor). A distribuição de senhas para acesso aos serviços do “RJ Para Todos” começa às 9h da manhã e vai até o meio-dia.

“É um evento que une gigantes, potências para entregar serviços públicos para a população. Vamos estar presente na vida dessas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda. Essa integração entre os serviços públicos e a população é muito importante. Queremos oferecer novas possibilidades de reinserção familiar, empregabilidade e cidadania”, disse o deputado estadual Munir Neto, que articulou, junto ao Estado, a vinda do programa “RJ Para Todos” para a região.

Serviços do INSS também estarão presentes

Durante o “Conexão Mega Cidadania”, o público também terá acesso ao PrevMóvel – veículo do Ministério da Previdência Social que funciona como unidade móvel do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e é uma alternativa para facilitar o acesso da população aos serviços da previdência.

Os cidadãos poderão tirar dúvidas em relação aos serviços no site e no aplicativo Meu INSS, além de quais benefícios têm direito e regras de concessão. É possível também fazer consultas e acerto de cadastro no INSS, além de simular aposentadoria, emitir senha e protocolos de benefícios. No PREVMóvel também será possível emitir documentos como os extratos de crédito e de consignação e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), entre outros procedimentos.

Alistamento Militar

Os jovens nascidos em 2006 que ainda não realizaram o alistamento militar obrigatório terão a oportunidade de se alistar durante o “Conexão Mega Cidadania”, das 9h às 14h. A 127ª Junta de Serviço Militar de Volta Redonda estará presente no evento.

O alistamento no espaço da Junta Militar será exclusivo para moradores de Volta Redonda. É necessário apresentar um documento de identidade e o CPF (caso não tenha na identidade), comprovante de residência (no nome dos pais ou responsáveis, do cônjuge ou do próprio jovem), além da certidão de nascimento.

‘Conexão Mega Cidadania’

Além dos serviços parceiros dos governos estadual e federal, o “Conexão Mega Cidadania” vai garantir acesso gratuito a serviços de saúde, cidadania, ação social e atividades recreativas e culturais.

Durante o evento haverá cortes de cabelo gratuito; atualização do Cadastro Único (CadÚnico); aulão de dança; doação de mudas; escovação infantil; vacinação contra HPV e gripe (Influenza); avaliação nutricional e orientação alimentar; contação de história; matrícula para o EJA (Educação de Jovens e Adultos); orientações jurídicas; adoção de animais com o Espaço Família Animal; e muito mais.

“Será um evento para toda a família e que vai aproximar ainda mais os serviços públicos da população, além de oferecer lazer e entretenimento para todos. Agradeço aos parceiros, como o UniFOA e o Governo do Estado, além do deputado Munir, que tanto contribuíram para realizarmos esse grande evento”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

A programação do “Conexão Mega Cidadania” está disponível no site (voltaredonda.rj.gov.br) e nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).