Suspeito foi flagrado atrás de caçamba de entulho, na Rua 14, com todo o material furtado - Divulgação/PMERJ

Publicado 23/06/2024 15:40

Volta Redonda - Um homem de 33 anos foi preso por policiais militares na noite deste sábado (22), por suspeita de arrombamento e furto a uma farmácia na Rua 25, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para comparecer ao local, onde fizeram contato com um funcionário da empresa de segurança e o gerente do estabelecimento.

Eles informaram aos policiais que o alarme da loja foi acionado e através das câmeras de segurança identificaram um indivíduo forçando a porta e entrado no interior da farmácia, onde foram furtados vários frascos de perfumes e alguns cremes, um aparelho celular da loja e R$ 350 que estavam no caixa da loja.

Depois de olhar as imagens, os PMs fizeram um patrulhamento pelos arredores para localizar o suspeito e identificaram um indivíduo com as características idênticas às registradas na filmagem, atrás de uma caçamba de entulho de obras, na Rua 14, também na Vila Santa Cecília. Os PMs deram voz de prisão ao homem, que estava com todo o material furtado em três sacolas.

O suspeito e todo o material foram encaminhados à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada. O material furtado foi devolvido a um supervisor da rede de farmácias, e o suspeito permaneceu preso por furto qualificado.