Previsão da empresa responsável pelo serviço é terminar a Avenida Alfredo Moreira até sexta-feira (28)Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/06/2024 17:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda prossegue com o objetivo de alcançar a meta de asfaltar mais de 300 ruas e avenidas do município. Depois de ter realizado o serviço de recapeamento em 19 vias do bairro Santo Agostinho, o convênio do governo municipal com o Governo do Estado concluiu a implantação de novo asfalto em outra via do bairro, a Rua Sargento Paulo Moreira. Agora, a previsão da empresa responsável pelo serviço é terminar a Avenida Alfredo Moreira, na mesma localidade, até a próxima sexta-feira (28).

Juntas, as duas vias representam mais de um quilômetro e 12 mil metros quadrados de asfalto novo, melhorando o tráfego de veículos e oferecendo mais segurança para motoristas e pedestres. As 19 vias do Santo Agostinho que já haviam sido beneficiadas pela parceria entre município e o Estado do Rio foram a Amador Bueno; Barão de Mauá; Bartolomeu Bueno da Silva; Belém; Boa Vista; Califórnia; Caviana; Curitiba; Fernando de Noronha; Jaime Martins; Sargento Jaime Pantaleão de Moraes; Macapá; Maceió; Manaus; Marajó; Natal; Porto Alegre; Porto Velho; e Washington.

A empresa responsável pela pavimentação da Sargento Paulo Moreira e Alfredo Moreira concluiu neste ano, anteriormente, o recapeamento asfáltico na Avenida Fortaleza e ruas Goiás e 9 de Julho, no Retiro; Rua Francisco Antônio Francisco e Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no Açude; Avenida dos Ex-Combatentes, no Santa Cruz; e Avenida Beira-Rio, no Volta Grande III. Somadas essas obras com as executadas no momento, serão quase oito quilômetros de vias com novo asfalto apenas nesse lote, totalizando mais 73 mil metros quadrados de asfalto.

Concluído o serviço no Santo Agostinho, os funcionários e equipamentos da empresa seguirão melhorando o asfalto nas ruas e avenidas da cidade, finalizando, inicialmente, a Estrada do Ingá, no Santa Cruz, além de começar o recapeamento da Rua da Jaqueira, no Vale Verde.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que o governo municipal tem investido recursos próprios para ampliar a aplicação de novo asfalto em Volta Redonda, mas que o convênio com o Governo do Estado tem sido fundamental para que as melhorias alcancem a meta estipulada de mais de 300 vias.

“Nós precisamos arrumar as contas para poder fazer os investimentos que Volta Redonda precisava em tantas áreas que encontramos em situação precária. Com essa parceria com o estado, os moradores estão ganhando ainda mais ruas e avenidas com asfalto novo, que garante mais segurança para pedestres e motoristas, que valorizam essas localidades e nos deixam com a certeza que vamos fazer Volta Redonda voltar a ser a cidade em que todos sonhamos viver”, disse.