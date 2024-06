Neto cobrou da empresa cronograma de quando serviços na sinterização terão efeito prático na redução da poluição - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 24/06/2024 19:38

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto enviou, nesta segunda-feira (24), ofício cobrando da CSN mais celeridade nos reparos das sintetizações. Os setores são os maiores emissores de poluentes atmosféricos, o chamado pó preto, e vêm passando por uma grande reforma. No entanto, as melhorias anunciadas pela empresa ainda não são sentidas pela população, o que motivou a manifestação do prefeito.

“Todos esperávamos que com o início das reformas e o desligamento temporário de uma das sinterizações a situação fosse melhorar. Infelizmente, isso não aconteceu. Dentro de nossas competências, vamos cobrar e acompanhar as reformas com mais atenção”, disse o prefeito.

Neto fez uma visita em maio ao interior da Usina Presidente Vargas, quando foi anunciado oficialmente o início das obras de modernização na sinterização. Apesar do processo não ser imediato, ele afirmou que todos esperam que as melhorias tenham efeito prático para os próximos dias.

“No ofício, cobramos um cronograma prático e transparente de quando estes serviços que já estão acontecendo vão surtir efeito prático. Independente da aceleração das reformas, solicito que sejam adotadas medidas para a imediata redução das emissões, que nos últimos dias atingiram níveis alarmantes. Os níveis de emissão do pó preto estão insuportáveis”, disse.