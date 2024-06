Salão de Humor de Volta Redonda é um projeto de fomento às artes realizado pela Secretaria Municipal de Cultura - Divulgação/Secom PMVR

Salão de Humor de Volta Redonda é um projeto de fomento às artes realizado pela Secretaria Municipal de CulturaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 25/06/2024 10:59 | Atualizado 25/06/2024 11:01

Volta Redonda - As inscrições para o 33º Salão de Humor de Volta Redonda terminam às 17h desta quarta-feira (26). Podem participar artistas gráficos, profissionais ou amadores, e os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo e-mail salaodohumorvr24@gmail.com.

O Salão de Humor de Volta Redonda é um projeto de fomento às artes culturais realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com o objetivo de premiar artistas brasileiros nas categorias: caricatura; charge, cartum, tira (história em quadrinho) e “Melhor de Volta Redonda” – um prêmio focado para os residentes de Volta Redonda, que deverão enviar um trabalho do tipo caricatura. O valor da premiação é de R$ 2,8 mil para os primeiros lugares de cada categoria.

“O Salão de Humor de Volta Redonda é um dos eventos de artes visuais mais tradicionais do município, e o objetivo da secretaria de Cultura é promover essa premiação dos artistas gráficos e manter vivo o legado desse salão, que já é referência em todo o país”, afirmou o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.

A votação será realizada através da comissão avaliadora formada por profissionais da área e jornalistas. O resultado do concurso será divulgado no Instagram da Secretaria Municipal de Cultura (@culturavoltaredonda) e disponibilizado também no site: cultura.voltaredonda.rj.gov.br.