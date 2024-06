Novo Centro de Inclusão Produtiva Cláudio Gomes de Albuquerque Lima, fica na Rua 20, no Jardim Vila Rica (Tiradentes) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/06/2024 20:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde desta segunda-feira (24), mais uma unidade do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O município ganhou um novo Centro de Inclusão Produtiva (CIP) Cláudio Gomes de Albuquerque Lima, que passa a funcionar na Rua 20, nº 275, no bairro Jardim Vila Rica (Tiradentes), das 8h às 17h.

A implantação do terceiro CIP fortalece o objetivo do programa de promover a autonomia econômica dos usuários, formando grupos de produção autogestionários, preparando para o empreendedorismo ou para o mercado de trabalho. A nova unidade vai ofertar as oficinas de Cabeleireiro, Trancista, Designer de sobrancelhas, Estética (Massagem relaxante), Manicure, Corte e costura, Artesanato, Garçom e Culinária (Panificação e Confeitaria).

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o novo CIP é mais um investimento nas áreas de Inclusão Produtiva e Geração de Renda, que ajudam a colocar nosso município como referência em assistência social.

“Volta Redonda foi finalista na categoria ‘Inclusão Produtiva’ na etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora de 2024. E esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Investindo em ações que abrem oportunidades para ganhar dinheiro, a renda familiar aumenta, gerando crescimento econômico para a cidade”, afirmou Neto, lembrando que o município ficou entre os dez do país com os melhores projetos na categoria “Cidade Empreendedora” do Prêmio Sebrae.

O deputado estadual Munir Neto, que esteve à frente da secretaria de Assistência Social por quase 15 anos, reforça a importância do projeto, iniciado em sua gestão na Smas.

“A Inclusão Produtiva traz autonomia para os nossos usuários e muda a realidade das suas vidas. Ser capacitado para atuar como empreendedor individual ou para o mundo do trabalho promove mudanças individuais que refletem em toda a sociedade”, disse Munir, lembrando que, em três anos e meio, Volta Redonda voltou a ser referência, não só na Assistência Social, como na Segurança, Saúde e Educação.

A secretária de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, ressaltou o crescimento do Programa de Inclusão Produtiva, que acontece em todos os 35 Cras do município.

“A unidade aqui do Vila Rica vai atender diversos bairros como a região do Roma, Jardim Amália, Conforto, Água Limpa, por exemplo. O CIP funciona como ‘porta de saída’ da assistência, garantindo que o usuário da assistência consiga gerar renda”, explicou Branca, fazendo um agradecimento especial e toda equipe da Smas.

Também estavam na inauguração os secretários municipais de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e de Comunicação, Rafael Paiva; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Raquel Coutinho; a coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda, Marlene Motta, que foi homenageada pela equipe; o presidente da Associação de Moradores do Vila Rica, Milton Pereira; e os vereadores Vander Temponi, Nilton Alves de Faria, o Neném, e Paulinho AP, que fez a indicação do nome da unidade.

Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda

Ligado ao Departamento de Proteção Social Básica da Smas, o programa já conta com uma unidade de CIP no bairro Vila Mury e outra no Verde Vale; com o Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa), no bairro São Sebastião; e mais três quiosques que comercializam a produção gerada pelos usuários. Na Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, no Centro, há um box de produtos alimentícios, assim como no Mercado Popular da Vila Santa Cecília, que também abriga outro espaço para venda de artesanato.

As oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva priorizam as famílias em situação de vulnerabilidade social vindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos, mas também disponibilizam vagas para a comunidade. A cada quadrimestre, são ofertadas vagas para capacitação profissional em cerca de dez áreas de atuação. Desde 2021, cerca de sete mil pessoas foram certificadas.

As aulas acontecem nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras); nos centros de Convivência; e nos centros de Inclusão Produtiva e de Educação e Produção Alimentar.

O nome da nova unidade homenageia comerciante do município, que também atuou na administração municipal. Cláudio Gomes de Albuquerque Lima nasceu em Volta Redonda, em 1960, e faleceu aos 60 anos, em 2021. Era casado com Jussara Braga Veiga de Albuquerque, que estava na cerimônia com os filhos do casal, Gabriel e Marina.

Claudinho, como era conhecido, participou da vida esportiva da cidade, em diversas associações, principalmente na Associação Atlética Comercial, apoiava a cultura popular e estimulava atividades musicais e o empreendedorismo.

No campo profissional, destacou-se na gastronomia à frente do Guga's Bar por mais de 40 anos e também atuou na prefeitura, na então Secretaria Municipal de Governo.

O irmão do homenageado, Leopoldo Augusto de Albuquerque Lima, falou pela família e agradeceu pela lembrança. “Claudinho era um homem digno, dedicado ao trabalho e à família, merecendo ser eternizado em um projeto tão bonito que, assim como ele, faz a diferença na vida das pessoas”.

A família de Claudinho compareceu em peso na inauguração do CIP que leva o nome dele. Além de Leopoldo estavam os irmãos Maria Luiza e Geraldo; o sobrinho Gustavo; a cunhada Ângela; a esposa Jussara, que ganhou flores; e muitos primos.