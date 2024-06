Para tomar nova dose é preciso respeitar intervalo de um ano da última vacinação - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 25/06/2024 10:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia, a partir desta terça-feira (25), a aplicação da nova vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Os locais de vacinação também estão sendo ampliados para todas as unidades básicas de saúde do município.

O médico de Saúde da Família e sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos, ressaltou que para se vacinar com o novo imunizante é preciso ter um intervalo de um ano da última dose tomada contra a Covid-19.

“Recebemos doses da nova vacina contra a Covid-19 e, com um estoque maior, estamos ampliando para todas as pessoas acima de seis meses e que tenham se vacinado há mais de um ano. Para facilitar a vacinação, também estamos levando a vacina para todas as unidades básicas de saúde do município”, destacou Carlos.

Funcionamento das unidades básicas de saúde

De segunda a sexta-feira, as unidades básicas de saúde dos bairros Siderlândia, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho, Volta Grande, Vila Mury, Santa Cruz e 249 funcionam em horário estendido, das 8h às 18h. As demais unidades funcionam das 8h às 16h, também de segunda a sexta-feira.