Policiais militares flagraram suspeito de 19 anos com drogas no bairro CoqueirosDivulgação/PMERJ

Publicado 26/06/2024 16:21

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na tarde desta quarta-feira (25) um jovem de 19 anos com drogas, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) foram verificar informações repassadas pelo P2 (Serviço Reservado da PM), que indicavam elementos traficando drogas na Travessa Veneza, no bairro Coqueiros.

Chegando à localidade, os PMs puderam visualizar dois elementos de mochila, qe ao avistarem a aproximação dos policiais, tentaram fugir. Um suspeito se evadiu em uma [area de mata, enquanto o outro foi detido pelos agentes.

Com o suspeito detido os policiais militares encontraram 104 pinos de cocaína (total de 165 gramas, de acordo com a perícia inicial) e R$ 99 em espécie.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.