No total, a parceria entre os governos municipal e estadual está asfaltando mais de 300 vias pela cidadeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/06/2024 11:47

Volta Redonda - O novo asfaltamento realizado por meio de um convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado avança em dois bairros nesta semana. De acordo com a empresa responsável pelo serviço, há frentes de trabalho com fresagem no Vila Americana e aplicação de massa asfáltica no Santo Agostinho, e na próxima semana está previsto asfaltamento no Água Limpa. No total, a parceria entre os governos municipal e estadual está asfaltando mais de 300 vias pela cidade.

No bairro Vila Americana, as equipes estão fresando e preparando o solo da Avenida Integração para receber o novo asfalto. Serão aproximadamente 22 mil metros quadrados de nova pavimentação na via, que é uma das mais importantes do bairro.

No Santo Agostinho, os trabalhos continuam na Rua Alfredo Moreira com aplicação do novo asfalto. Na outra via que também estava recebendo a nova pavimentação – a Rua Sargento Paulo Moreira – o serviço já foi concluído. No total, as duas vias somam mais de um quilômetro com o novo asfaltamento, que já beneficiou outras 19 ruas e avenidas do bairro.

Água Limpa

O bairro Água Limpa será o próximo beneficiado pelo convênio. O novo asfalto chega a partir da próxima semana à Rua Eloy Pereira Pimentel. O serviço deve ser iniciado na terça-feira (2) e a via receberá cerca de 7,5 mil metros quadrados de massa asfáltica.

A previsão é que, com essas novas vias recebendo asfalto, as frentes de trabalho sejam concluídas até a próxima semana nos três bairros (Vila Americana, Água Limpa e Santo Agostinho).

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que, através do convênio com o governo estadual, diversas outras localidades de Volta Redonda já foram beneficiadas com o novo asfalto, como Retiro, Açude, Santa Cruz e Volta Grande, entre outros.

“Agradeço sempre ao Governo do Estado pela parceria em diversas áreas, incluindo mais essa, que está levando asfalto novo para os bairros da nossa cidade, proporcionando mais segurança aos motoristas e pedestres, levando mais qualidade de vida aos moradores”, afirmou Neto.