Prefeito Neto recebeu equipe da Escola Municipal de Hipismo e garantiu apoio para participação no campeonato brasileiro - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Prefeito Neto recebeu equipe da Escola Municipal de Hipismo e garantiu apoio para participação no campeonato brasileiro Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 26/06/2024 10:15

Volta Redonda - A equipe da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), esteve com o prefeito Antonio Francisco Neto e acertou a participação no Campeonato Brasileiro de Escolas e Aspirantes, que acontece entre os dias 25 e 28 de julho de 2024 em Curitiba (PR). Durante o encontro no gabinete do prefeito, na tarde dessa terça-feira (25), os alunos apresentaram as premiações conquistadas nos últimos dois anos – principalmente no Campeonato Estadual de Iniciantes, disputado no último fim de semana no Rio de Janeiro.

“Esses meninos são brilhantes e ajudam a levar o nome de Volta Redonda para todo o país. Temos orgulho de ter a única escola pública de hipismo do Brasil, e a dedicação dos alunos e de toda equipe fazem o investimento valer a pena. Faço questão de viabilizar a participação no campeonato nacional e tenho certeza que serão vitoriosos”, disse o prefeito Neto, parabenizando por todas as conquistas que vieram até hoje.

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda levará para Curitiba 14 alunos, o instrutor, uma equipe de apoio e oito cavalos. Entre os competidores estão o cavaleiro Rafael Mendes, de 15 anos, que foi o vice-campeão da categoria Preliminar com o cavalo Appaloosa, na competição realizada no último sábado e domingo (22 e 23), na capital fluminense. A premiação lhe rendeu a possibilidade de competir no campeonato brasileiro na categoria Individual e também uma vaga na equipe do Estado do Rio de Janeiro.

“Estou bastante ansioso e feliz também. Sigo treinando bastante para conseguir uma boa colocação no brasileiro e honrar o nome da escola de Volta Redonda”, falou Rafael Mendes.

Cristina Sales, que também faz parte da equipe da EMHVR, agradeceu ao prefeito Neto pelo apoio. “Fico até emocionada. Sem o apoio do prefeito, a dedicação do Vitor Hugo (Gonçalves de Oliveira, presidente da Fundação Beatriz Gama) e do nosso treinador (Yasser Pereira), nosso sonho não seria possível”, disse.

Única escola pública de hipismo do Brasil

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi criada em 2003 no segundo mandato do prefeito Neto. Sob responsabilidade da Fundação Beatriz Gama, ela é reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil.

“A evolução de nossos cavaleiros e amazonas é motivo de orgulho. Em 2021, tivemos que reestruturar a escola e, desde então, temos conquistado mais títulos a cada ano. Em 2022 fomos ao campeonato estadual com cinco alunos, 2023 com dez alunos, e nesse ano já fomos com 14 alunos. Fico muito feliz com a evolução da equipe e a evolução individual de cada um”, falou o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira.