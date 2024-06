Ação será no dia 2 de julho, no auditório da prefeitura, no Aterrado, a partir das 14h - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/06/2024 16:14

Volta Redonda - As pessoas com deficiência terão, no próximo dia 2 de julho, a oportunidade de conhecer as oportunidades disponibilizadas pela CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) para esse público em Volta Redonda, durante o “Balcão de Empregos” – iniciativa que acontecerá em parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), e a companhia. A ação acontecerá no auditório da prefeitura, no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, a partir das 14h.

“Será uma ótima oportunidade para quem quer entrar ou reingressar no mercado de trabalho. Agradeço à CSN pela parceria mais uma vez, possibilitando aproximarmos as pessoas com deficiência e a empresa que conta com oportunidades para esse público. Queremos ajudar quem mais precisa”, frisou a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Eliete Guimarães.

A gerente-geral de Gente e Gestão da CSN, Ana Paula Gonçalves, explica que o Balcão de Empregos será um encontro com o objetivo de fortalecer a relação entre a empresa e as pessoas com deficiência, apresentando as oportunidades para esse público no setor da indústria.

“Vamos apresentar um pouco sobre a Cultura CSN, sobre quais são os benefícios que a CSN oferece ao trabalhador, mostrar as oportunidades que existem dentro da empresa. Também estarão presentes alguns de nossos colaboradores que possuem algum tipo de deficiência para darem depoimentos sobre a viabilidade de integrar o quadro de funcionários da companhia”, explicou Ana Paula.

Durante o encontro, uma equipe da CSN vai realizar um cadastro das pessoas com deficiência interessadas em fazer parte do banco de talentos da companhia, além de captar currículos para futuras oportunidades. “Queremos conhecer as pessoas e depois direcionar para as vagas”, disse a representante da CSN.

Inscrições

Os interessados em participar podem se inscrever por meio de um formulário eletrônico, disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZESEKm47n81wkPahPg1EiS81tgIREwlOkCMnTBQZkm1Vzkg/viewform.

Quem preferir, pode comparecer à sede da SMPD (Avenida 17 de Julho, nº 20, Aterrado) de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, para efetuar a inscrição.