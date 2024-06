Novo equipamento - booster - vai garantir abastecimento em partes mais altas da cidade - Divulgação/Saae-VR

Publicado 28/06/2024 14:16

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciou nesta semana testes com o novo booster móvel, equipamento adquirido pela autarquia para reforçar o abastecimento de água em regiões mais altas e distantes da cidade em relação ao ponto de distribuição. O primeiro teste operacional aconteceu na Rua Goiás, no bairro Retiro.

Alimentado a diesel, o booster – que é um tipo de motobomba para bombear a água – funcionou com sucesso em sua primeira operação, que durou menos de uma hora. De acordo com a equipe técnica do Saae que participou da ação, o equipamento – que fica alojado em um trailer pequeno, podendo ser levado para vários lugares – teve o seu pico aproximado em 56 metros de pressão, abastecendo a última casa da Rua Goiás com aproximadamente 30 MCA (metros de coluna d’água).

“Ações como esta demonstram o comprometimento do Saae com a população, no sentido de garantir sempre um melhor abastecimento de água para todos”, ressaltou o diretor-adjunto do Saae-VR, Silvino Gandos Bouzan.

A implantação do novo booster móvel tem o intuito de melhorar o fornecimento de água à população com mais praticidade e eficiência, atendendo as localidades mais distantes e partes mais altas, além das que estiverem com demanda de falta de água, sem necessidade de intervenções de grande porte para que a água chegue com força no local indicado.

O diretor executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, acrescenta que, através desse projeto de inovação, é possível melhorar o tempo de abastecimento nas partes mais altas de rede dos locais que estiverem precisando de uma solução imediata, garantindo desta forma mais um benefício à população, com um fornecimento de água adequado nas localidades em que for necessário o uso da nova tecnologia.

“A instalação do booster móvel vem ocupar um espaço que hoje é deficiente para todos nós, que é o abastecimento com carro-pipa nas regiões mais altas, principalmente no período do verão. Essa tecnologia que o Saae está empregando foi inicialmente colocada na Rua Goiás, e agora nós estamos mapeando as regiões que estão com maiores incidências de falta d’água, principalmente no verão, para que a gente coloque esse ponto de alimentação na parte baixa e consiga jogar água na parte de cima ou em residências ou reservatórios”, afirmou PC.