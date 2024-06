Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa vai permitir economia de cerca de R$ 500 mil por ano - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 28/06/2024 19:47

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu mais um passo em direção ao uso da energia renovável com a inauguração, nesta sexta-feira (28), da Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa, que vai fornecer energia elétrica para 19 escolas da rede municipal de ensino dentro do projeto Escola Sustentável. Construída em parceria com a concessionária de energia Light, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), ela vai permitir ao município uma economia de cerca de R$ 500 mil por ano no que diz respeito ao consumo de energia.

As instituições de ensino que serão beneficiadas pela usina foltovoltaica são as escolas municipais Amazonas, Pernambuco, Amaral Peixoto, Professora Lund Fernandes Vilela, Pará, John Kennedy, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maria Carraro e Dom Waldyr Calheiros; e os centros municipais de educação infantil Barquinho de Papel, Gotinhas de Amor, Tempo de Criança, Cora Coralina, Recanto Infantil, Bem Me Quer, Professora Mariana Bressan, Alzira Vargas e Professor Mário Palheta.

Parceria entre município e Light

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito Antonio Francisco Neto; familiares do homenageado, o ex-secretário de Meio Ambiente Miguel Archanjo da Rosa, que morreu em 30 de abril; diversos secretários da administração municipal; o vereador Renan Cury; representantes da Light; e diretores de várias escolas contempladas, entre outros.

O prefeito Neto lembrou que dar o nome do ex-secretário à usina é “uma homenagem merecida”, agradeceu aos secretários e vereadores por ajudarem na reconstrução de Volta Redonda – e em especial à Light, que acreditou no município mesmo com a dívida que o município tinha com a concessionária quando ele voltou à prefeitura, em 2021.

“O município de Volta Redonda devia R$ 250 milhões para os seus fornecedores, R$ 50 milhões para a Light, R$ 50 milhões de precatórios, três folhas de pagamento em atraso. Depois de três anos e meio, podemos dizer que vencemos todas as crises. Hoje, pagamos (o funcionalismo) rigorosamente em dia, antes de virar o mês. A Light, mais uma vez, foi uma grande parceira do Poder Público Municipal e nos ajudou, como vem nos ajudando, até hoje, em tudo. Essa parceria com a Light vai crescer cada vez mais”, disse.

Energia limpa para 100% das escolas

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré – que também respondia pela pasta da Educação até o início do ano – acredita que a usina é apenas mais um passo rumo ao aumento da eficiência energética nas unidades de educação.

“Esse é um projeto importantíssimo para a nossa rede municipal de ensino, mas gente não pode colocar como um ponto final. Nós já temos uma proposta que foi apresentada à Light, para levar o projeto às demais escolas. Nós só ficaremos satisfeitos quando levarmos essa eficiência para cem por cento das unidades”, afirmou.

O coordenador de eficiência energética da Light, Rodrigo Brulher, destacou que a construção da usina fotovoltaica aconteceu graças a um programa do governo federal em que toda distribuidora precisa investir 0,28% da sua receita operacional líquida em projetos como o inaugurado em Volta Redonda.

“Os projetos são escolhidos por meio de uma chamada pública que a Light abre todo ano para captação de projetos de eficiência energética. E foi justamente através de uma chamada pública que a gente chegou aqui hoje. A estimativa com esse projeto é termos uma geração de aproximadamente 30 mil Quilowatts/hora por mês, que vão beneficiar 19 escolas municipais da cidade”, explicou.

Filho de Miguel Archanjo, Kim de Almeida Rosa falou em nome da família – incluindo a viúva do ex-secretário, Leila Lopes: “Queria agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, à Prefeitura de Volta Redonda, ao prefeito Neto, por mais uma vez colocar Volta Redonda à frente, trazendo um projeto inovador, tecnológico, sustentável. A gente, como familiar, fica muito lisonjeado, e tenho certeza que ele está lá em cima, muito feliz, assistindo”.

Investimento

Localizada nas proximidades do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), a Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa tem 832 placas fotovoltaicas para fazer a captação e conversão da luz do sol em energia elétrica. Ela vai produzir um máximo de 282 quilowatt-pico com todas as placas em funcionamento.

O investimento na unidade foi de cerca de R$ 2 milhões, com a Prefeitura cedendo o terreno para a usina, além de pouco mais de R$ 500 mil; e o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light – voltado para iniciativas inovadoras alinhadas às estratégias da companhia para promover o uso eficiente da energia elétrica – investindo R$ 1,5 milhão no projeto.

No total, o PEE da concessionária de energia destinou quase R$ 3,2 milhões para Volta Redonda, incluída a substituição de 27.609 pontos de iluminação em 90 escolas da rede municipal de ensino por modelos com tecnologia LED, mais eficientes e econômicos. Viabilizado por meio de Chamada Pública de Projetos, o projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Light.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, frisou que, além da questão da economia para os cofres públicos, a usina fotovoltaica vai permitir levar às escolas as questões da sustentabilidade e educação ambiental.

“As crianças vão estar em escolas onde a energia é sustentável, limpa. É nesse sentido que eu entendo que as crianças também ganham esse lado da educação ambiental”, pontuou. “O impacto desse projeto, além das questões ambientais ao fornecer energia limpa e eficiente para nossas escolas públicas, é que estamos garantindo que esses recursos que vão ser economizados serão direcionados para onde são necessários. A melhoria da infraestrutura das escolas, na aquisição de material didático para as escolas, nos equipamentos necessários para os alunos e, principalmente, no desenvolvimento acadêmico escolar de quem está lá na base, estudantes, professores”, avaliou Denadai.

Vale destacar que a usina recém-inaugurada é a terceira fase do Programa de Eficiência Energética em Volta Redonda. Num primeiro momento, 42 escolas receberam cerca de 16 mil lâmpadas de LED; posteriormente, outras 48 escolas ganharam 11 mil lâmpadas de LED – totalizando 90 unidades.