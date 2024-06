Pavimentação é mais uma etapa do projeto de melhorias, que prevê ainda novas calçadas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/06/2024 12:40

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), concluiu nesta semana o asfaltamento da Estrada da Usina, principal via de acesso aos bairros da região do Roma. A conclusão da pavimentação é mais uma etapa do projeto de melhorias para a via, que já recebeu um novo sistema de drenagem de água da chuva, e prevê também a recuperação e construção de calçadas.

O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, destacou que as equipes já iniciaram as próximas etapas da obra, que está sendo feita em convênio com a Caixa Econômica Federal.

“A pavimentação foi concluída com todo o trecho da Estrada da Usina recebendo duas camadas de asfalto. Agora, as equipes entrarão nas próximas etapas da obra, com a sinalização viária, a construção das calçadas da via com piso tátil para acessibilidade e algumas melhorias complementares”, afirmou.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou a importância da obra na Estada da Usina para os moradores da região do Roma.

“Esta obra é uma grande reinvindicação dos moradores porque é uma importante via do bairro; com essas intervenções, conseguiremos melhorar muito a acessibilidade no local. Além da Estrada da Usina, muitas ruas do Roma já receberam novo asfalto por meio de um convênio com o Governo do Estado, que prevê o asfaltamento de mais de 300 vias por toda a cidade”, ressaltou.