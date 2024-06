Praça sob o Viaduto José de Araújo Pinto também foi revitalizada pela prefeitura - Cris Oliveira/Secom PMVR

Praça sob o Viaduto José de Araújo Pinto também foi revitalizada pela prefeituraCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/06/2024 12:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, na noite dessa sexta-feira (28), o viaduto que liga o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta. Com 200 metros de comprimento, o novo acesso tem duas pistas, uma de entrada e outra de saída, além de um guarda-corpo, permitindo também a circulação dos pedestres. Além da construção do viaduto, a prefeitura revitalizou a praça do bairro sob a estrutura, recuperando brinquedos, a quadra poliesportiva e desenvolvendo um serviço de paisagismo no local.

O viaduto, um investimento de mais de R$ 3,5 milhões, promove a integração do Siderville à cidade. Até então, a ligação entre o bairro e o elevado da Ponte Alta era feito por uma rua que pode ser acessada por quem trafega pela Via Sérgio Braga e, com o grande fluxo de carretas e caminhões, o trânsito apresentava obstáculos como a ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante.

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que entrega com alegria esta importante obra de mobilidade em Volta Redonda. “Um novo acesso ao Siderville era uma reivindicação antiga dos moradores, que conseguimos realizar. Tenho certeza que esse dia será lembrado como um marco na história do bairro”, disse o prefeito, reforçando que, assim como nesse bairro, a prefeitura também está trabalhando para que mais obras sejam concluídas para melhorar o dia a dia no trânsito do município.

Neto ainda agradeceu à família de José de Araújo Pinto, que dá nome ao viaduto - a viúva Maria Paula e seus filhos, entre eles o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU), Paulo Barenco. “É uma honra para nós colocar o nome do Seu Araújo, um pioneiro em nossa cidade, nessa obra que vai mudar a vida dos moradores do Siderville”, disse o prefeito, agradecendo ainda pelo trabalho de Barenco à frente da secretaria e pelos esforços para melhorar o serviço do transporte público em Volta Redonda.

Paulo Barenco falou em nome da mãe, Maria Paula, dos irmãos, Erlam, Carlos Augusto, Luís Sérgio e Paula, além dos netos, noras e amigos da família do Sr. Araújo, que estavam na cerimônia. “Esse viaduto é a solução definitiva para integrar o bairro Siderville à cidade. É uma obra de relevância social, pois antes do viaduto era difícil para a comunidade fazer coisas simples como ir trabalhar ou convidar uma pessoa para visitar sua casa. Por isso, acho oportuna a homenagem ao meu pai, que veio para ajudar a construir Volta Redonda e com seu empenho, como metalúrgico e comerciante, sempre acreditou no desenvolvimento dessa cidade”, afirmou, lembrando a colaboração do secretário municipal de Obras (SMO), Jerônimo Teles, que na época da concepção do projeto estava à frente da então Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

O ex-vice-prefeito de Volta Redonda, Carlos Roberto Paiva, que hoje é chefe de gabinete do deputado estadual Jari Oliveira, é amigo da família do Sr. Araújo e também compareceu à solenidade. “Primeiro quero parabenizar ao prefeito por ter concluído essa obra que coloca o Siderville definitivamente dentro de Volta Redonda. Conheço o bairro há mais de 40 anos e sei que esse foi um grande investimento em mobilidade”, disse Paiva, lembrando do Plano de Mobilidade Urbana, que a prefeitura está implantando, que prevê a construção de quatro viadutos e uma ponte, já em andamento.

“E quanto ao homenageado, Sr. Araújo é pioneiro em Volta Redonda, vindo para implantar a CSN, mas acabou ajudando a construir a nossa cidade. Empreendedor, fundou e manteve por décadas a farmácia Fênix, que naquela época, sem a estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) era ponto de apoio para as famílias volta-redondenses. Constituiu com a Dona Maria Paula uma família exemplar que vem reproduzindo os seus ensinamentos. E essa homenagem se reflete para tantos pioneiros anônimos, fundamentais para o desenvolvimento do município”, falou o ex-vice-prefeito.

O deputado estadual Munir Neto, também frequentador do Siderville há décadas, reforçou a importância do viaduto para a comunidade e destacou a relevância de pessoas como o Sr. Araújo na construção de Volta Redonda. “Mais que uma obra de infraestrutura, essa é uma ação social, que integra o bairro ao município. E falando em social, é importante lembrar que a prefeitura investe em mobilidade urbana, mas também na Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança, Esporte. Nesses últimos três anos e meio, voltamos a ser referência em todas essas áreas e vamos seguir avançando”, afirmou o deputado Munir.

O vereador Paulinho AP, que tem família e é amigo da comunidade do Siderville, fez questão de comemorar junto com os moradores a conquista do viaduto e também lembrou que o prefeito Neto olha para toda a cidade. “Essa obra realmente torna o sonho dessa comunidade realidade, mas a prefeitura está atuando em todos os cantos de Volta Redonda”, ressaltou Paulinho, que foi homenageado pelo prefeito Neto, recebendo uma placa em reconhecimento à sua atuação na Câmara de Vereadores e como cidadão de Volta Redonda.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, também parabenizou os moradores pela conquista e ao prefeito pela obra. “Essa é uma sexta-feira especial, que ficará na memória de todos. Isso é o exemplo do que uma administração municipal comprometida com a qualidade de vida da população é capaz de fazer”, falou. Além dele, o presidente da Associação de Moradores do Siderville, Luciano Thomaz de Souza, também agradeceu. “Obrigado prefeito Neto por ter tirado essa obra do papel e obrigado vereador Paulinho AP por estar ao lado da comunidade nessa luta”, disse.

Ainda estavam na cerimônia de inauguração do Viaduto José de Araújo Pinto os representantes da construtora Biota, José Carlos Guimarães; e da empresa responsável pela implantação do asfalto nas pistas, Luquip, Alberto Moraes e Guilherme Reis.