Comemorações começam nesta terça (2) com o cantor e compositor Xande de Pilares - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 01/07/2024 16:56

Volta Redonda - Volta Redonda celebra 70 anos em 17 de julho, mas neste ano as comemorações pelo aniversário da cidade serão antecipadas. Para marcar a data, quatro grandes shows serão realizados entre terça (2) e sexta-feira (5) desta semana na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O evento é uma realização do Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio) e Sicomércio Volta Redonda, em parceria com a prefeitura, com o apoio do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

O primeiro show, nesta terça-feira (2), será com o cantor e compositor Xande de Pilares; na quarta-feira (3), será a vez da banda de pop-rock Biquini; na quinta-feira (4), é a vez da roqueira baiana Pitty; e encerrando as celebrações, na sexta-feira (5), o público poderá curtir a apresentação do rapper e ator Xamã. Os shows começarão sempre às 20h, com entrada gratuita. Haverá ainda praça de alimentação e a tradicional feira de artesanato.

“O mês de julho é muito importante para Volta Redonda, pois vamos celebrar 70 anos da nossa querida cidade. Além dos shows que conseguimos trazer com apoio do Sesc-RJ, Sicomércio-VR e do UniFOA, a prefeitura está promovendo uma série de entregas para a população em celebração ao aniversário. Como unidades básicas de saúde totalmente reformadas, construção e revitalização de praças, o novo Centro Pop para população em situação de rua, o novo viaduto de acesso ao bairro Siderville, que inauguramos na última semana. Enfim, Volta Redonda voltou a ser referência em diversos setores como saúde, segurança e social, e também na cultura”, disse o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, mencionou a alegria em poder celebrar os 70 anos da cidade em grande estilo, e aproveitou para agradecer a parceria com o Sesc-RJ, o Sicomércio-VR e o UniFOA.

“Ninguém faz nada sozinho, e com a secretaria de Cultura não poderia ser diferente. Os quatro grandes shows em celebração aos 70 anos de Volta Redonda são patrocinados pelo Sesc-RJ, que é um grande parceiro do município, e também pelo Sicomércio-VR, com o apoio do UniFOA. Por isso, quero agradecer a esses parceiros que sem eles essa grande comemoração não seria possível”, disse o secretário.