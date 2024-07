Além das prisões, operação apreendeu um carro clonado, motos e peças utilizadas para adulteração - Divulgação/Semop PMVR

Além das prisões, operação apreendeu um carro clonado, motos e peças utilizadas para adulteraçãoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 02/07/2024 12:08 | Atualizado 02/07/2024 16:33

Volta Redonda - Oito pessoas suspeitas de crimes de trânsito foram presas nesta terça-feira (2), durante operação integrada entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Polícia Civil (93ª DP) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A ação pioneira na região apreendeu 10 veículos (7 motos e 3 carros) e recuperou um automóvel furtado e clonado. Os agentes também encontraram uma moto "depenada", motores de veículos e placas adulteradas.

A operação, chamada de “Ponto de Equilíbrio”, teve como objetivo cumprir 11 mandados de prisões e 12 de busca e apreensão, além de 15 apreensões de veículos utilizados para a prática dos crimes.

As investigações contra os alvos da operação começaram em janeiro deste ano, a partir de imagens de monitoramento feitas por câmeras da Semop. Nos registros foi possível identificar os envolvidos praticando manobras ilegais, popularmente conhecidas como “grau” e “cavalo de pau”, nas principais vias da cidade, colocando em risco a vida e o patrimônio da população.

O trabalho feito pela Semop em conjunto com a Polícia Civil contou também com o monitoramento de redes sociais e denúncias feitas pela população. O serviço de inteligência constatou que o grupo se reunia frequentemente para o cometimento da prática criminosa, gravando vídeos para os seus perfis em busca de autopromoção e captação de seguidores - com a finalidade de ganhos financeiros com a venda de rifas de motocicletas, premiação em dinheiro em espécie, além da venda de “cursos” de manobras automobilísticas ilegais.

“As imprudências flagradas aconteciam em vias expressas e de grande movimento, o que triplica os riscos de acidentes e tragédias irreversíveis. Os vídeos demonstram ainda um total descaso social desses indivíduos e também uma afronta às forças de segurança. Temos percebido que muitas pessoas têm perdido a vida por imprudência e esses indivíduos acabam incentivando uma prática delituosa e a gente não pode permitir isso”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Investigações e denúncias

As investigações continuarão para identificar e responsabilizar os outros integrantes que praticaram ou praticam crimes de trânsito em Volta Redonda. Mesmo que o crime de trânsito não seja flagrado, as pessoas devem denunciar para a responsabilização do autor. Qualquer denúncia de crimes de trânsito como esses podem ser feitas através dos telefones 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) ou (24) 3339-2462, que funciona como WhatsApp. O anonimato é garantido.