27º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas foi no último fim de semana, na Ilha São JoãoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 02/07/2024 16:30

Volta Redonda - O motoclube Falcões de Aço realizou na manhã desta terça-feira (2), em sua sede no bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda, a entrega das doações arrecadas durante o 27º Encontro Nacional de Motociclistas e Triciclistas, que aconteceu no último fim de semana na Ilha São João. Segundo o presidente dos Falcões de Aço, Batista Reis, o evento – que contou com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda – arrecadou mais de 10,2 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram entregues a 17 instituições sociais do município, que atendem a cerca de duas mil famílias.

“Nós ficamos até duas horas da manhã separando as doações de acordo com as necessidades de cada instituição cadastrada. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos com 33 anos de existência, e em todas as edições do Encontro arrecadamos os alimentos para doação. Aqui não tem só churrasco e festa, sempre realizamos eventos de cunho filantrópico, e posso garantir de coração, de alma lavada, que alcançamos o nosso objetivo”, disse Batista Reis.

O diretor de filantropia dos Falcões de Aço, Alexandre Araújo, agradeceu à Prefeitura por mais um ano de parceria, que permite ao motoclube ajudar a tantas instituições e à expressiva marca de dez toneladas de doações em três dias de evento.

“Nós buscamos ajudar o ser humano, complementar a assistência que o governo dá. Nós fazemos esse trabalho há muitos anos, e esse motivo é o mais importante de toda festa”, afirmou.

Sobre o Encontro, Batista Reis disse que milhares de pessoas de vários lugares do país passaram pela Ilha São João de sexta-feira a domingo (28 a 30 de junho).

“Nós estamos muito satisfeitos com o evento, que teve um público bacana, com motociclistas que vieram até do Distrito Federal, ótimos shows musicais, muita paz e alegria, e nenhuma confusão”, apontou.