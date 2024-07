Etapa estadual do Fira Brasil será disputada pelo segundo ano consecutivo em Volta Redonda - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 02/07/2024 11:30

Volta Redonda - A etapa estadual do Fira Brasil, tradicional torneio de robótica que será disputado pelo segundo ano consecutivo em Volta Redonda, reunirá 43 equipes formadas por alunos das redes pública e privada de todo o estado do Rio de Janeiro. O evento está marcado para os dias 5 e 6 de julho, no Shopping Park Sul, e os ingressos gratuitos para assistir ao campeonato já podem ser retirados no link: https://www.sympla.com.br/campeonato-de-robotica---fira-rj__2520204.

Das equipes inscritas para o torneio, dez são de Volta Redonda. Também participarão times da cidade do Rio de Janeiro (22), de Cabo Frio (3), Angra dos Reis (2), Niterói (2), Campos dos Goytacazes (2) e Barra do Piraí (2).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, lembrou do sucesso do evento de 2023, que reuniu mais de 2,5 mil pessoas. “O Fira é um evento que, além de ensinar a robótica e desenvolver diversas capacidades intelectuais, promove a integração entre alunos de diferentes locais do estado do Rio. Ano passado tivemos mais de 2,5 mil pessoas presentes e a expectativa é que o sucesso se repita este ano”, disse.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, convidou as pessoas para participarem do evento. “É muito gratificante para Volta Redonda receber novamente um grande evento como o Fira. Nossos alunos, ano passado, deram um show, com oito equipes classificadas para a etapa nacional, sendo três formadas por alunos da Rede Municipal de Ensino, e tenho certeza que desta vez não será diferente. Que todos possam participar e prestigiar este grande evento”, disse Neto.