Objetivo é evitar a elevação do córrego durante ocorrência de chuvas mais fortes - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Objetivo é evitar a elevação do córrego durante ocorrência de chuvas mais fortesGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 03/07/2024 11:46

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda prossegue com as ações para prevenir enchentes e alagamentos nos principais córregos da cidade. Graças ao programa Limpa Rio, iniciativa do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), um trecho de cerca de 500 metros do Córrego dos Peixes começou a ser dragado na última segunda-feira (1º) na altura do bairro Santa Rita do Zarur. O serviço está sendo realizado por uma escavadeira e caminhões; quando concluído o serviço, a expectativa é que a localidade não enfrente mais problemas com a elevação do córrego durante a ocorrência de chuvas mais fortes.

O Limpa Rio chegou a Volta Redonda no início de junho, com os primeiros trabalhos realizados no Córrego Brandão. O programa do Inea – ligado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) – passou a ter o município entre os seus contemplados após apresentação, por meio do deputado estadual Munir Neto, de um estudo da Secretaria Municipal de Obras (SMO) apontando as prioridades.

Para realizar a limpeza e desassoreamento dos corpos hídricos, a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade enviou uma escavadeira, quatro caminhões e uma mini escavadeira. Além dos córregos Brandão e dos Peixes, serão contemplados os córregos Bugio, da União, Secades, São Geraldo, Aterrado, Ribeirão do Inferno e Cafuá. Já os córregos Cachoeirinha, dos Carvalhos, São Geraldo, Ribeirão do Inferno, Cafuá, Vila Mury, União e Coqueiros vão receber limpeza manual.

“O Limpa Rio é um programa do governo do Estado que tem por objetivo de atender à população, que clama que todos os córregos e canais das cidades sejam dragados. Hoje nós estamos fazendo o Córrego dos Peixes, aqui no Santa Rita do Zarur, num trecho de aproximadamente 500 metros de extensão. Os equipamentos estão estacionados aqui na Rua São José dos Campos e devem ficar o resto da semana, fazendo serviço ao longo do trecho. E depois nós vamos para outro córrego, que compõe a malha de rios e canais da cidade”, disse o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou a importância da parceria entre os governos municipal e estadual para que Volta Redonda esteja preparada para enfrentar o mínimo possível de problemas durante o período de chuvas.

“O governo do Estado acredita no nosso compromisso de prevenir os transtornos que podem ocorrer durante as fortes chuvas. Graças ao Limpa Rio, podemos oferecer mais segurança à população que vive nas proximidades dos córregos que vão receber a limpeza e dragagem”, disse.