Espaço presta cuidado ao usuário da saúde mental e recebeu investimentos totais de R$ 95,5 milGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 03/07/2024 18:40

Volta Redonda - Com mais um grande investimento na saúde mental, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entregou nesta quarta-feira (3), a reforma do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Vila Esperança, localizado na Rua 93C, número 193, no bairro Vila Santa Cecília.

O espaço, que presta cuidado aos usuários da saúde mental no município, recebeu investimentos totais de R$ 95,5 mil para oferecer uma melhor estrutura à população. As obras foram executadas por meio do Furban (Fundo Comunitário do município).

As melhorias realizadas no local incluem a colocação de piso nas partes interna e externa da unidade; revitalização das pedras decorativas; pintura de paredes, teto e grades; manutenção do telhado; troca de janelas; instalação de rampa coberta na porta da cozinha para facilitar a acessibilidade de cadeirantes; construção de um salão e sala de arquivo; manutenção nas canaletas de escoamento de agua; colocação de grades nas janelas e na parte externa, além de corrimão nas escadas e cobertura da varanda.

A unidade ganhou ainda um posto de enfermagem totalmente reformado, com os azulejos revitalizados e armários de alumínio na pia e na parede. Os dois banheiros internos receberam louças novas ,e em um deles foi colocada porta de correr. Já a garagem recebeu piso e pintura, troca do forro e de algumas divisórias.

Além das melhorias na estrutura, a unidade ganhou também eletrodomésticos (panela de arroz, liquidificador, micro-ondas, cafeteira, geladeira, fogão, torradeira) e talheres novos para serem utilizados na oficina de culinária.

O local possui salas de espera, atendimento, oficinas, administrativo, arquivo e bazar, quatro banheiros, cozinha, posto de enfermagem e salão de beleza. A equipe interdisciplinar é composta por assistente social, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiro, cuidadores em saúde, psiquiatras, coordenadora técnica, auxiliares administrativos, recepcionista e auxiliar de serviços gerais.

Também participaram da inauguração a mentora intelectual do Programa de Saúde Mental, a médica Sueli Pinto; a médica ngela Guidorene; o médico Arthur Pinto; a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, a médica Neuza Jordão; e os vereadores Luciano Mineirinho e Wander Temponi.

Investimentos

A médica Suely Pinto, mentora intelectual do programa de Saúde Mental de Volta Redonda, ressaltou que o prefeito Neto vem investindo muito na saúde do município.

“Nós estamos revitalizando nossa rede, porque estava destruída. Este é o terceiro Caps que já conseguimos reformar, e ainda vamos reformar os outros dois. O Caps tem uma função muito importante na política da saúde mental. Aqui eles passam o dia, tomam seus medicamentos, almoçam e aprendem uma porção de coisas. Queremos que eles voltem depois para a sociedade”, disse a médica.

A coordenadora do programa de Saúde Mental de Volta Redonda, Edna Quintino, agradeceu a presença de todos.

“Quero agradecer especialmente à minha parceira Suely, que tem sido uma grande companheira para nós na saúde mental; o prefeito Neto, que nos apoiou nessa mudança maravilhosa; a secretária de Saúde Conceição; e aos usuários, que me emocionam e são a razão desse trabalho. Nossa luta é para que essas pessoas sejam respeitadas como cidadãos e que tenham o melhor cuidado possível. Então, isso não aconteceria sem essas pessoas que nos apoiaram”, disse a coordenadora.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, parabenizou a equipe e usuários pela conquista de uma unidade bonita e humanizada.

“É isso que a gente busca o tempo inteiro, que as pessoas se sintam bem dentro desses ambientes. Volta Redonda foi um dos primeiros municípios a organizar a questão da desospitalização, da desinstitucionalização. Esse município foi pioneiro nisso, montou uma estrutura importante que foi modelo de saúde mental para a região. Queria parabenizar, mais uma vez, o prefeito Neto pelas políticas públicas implantadas em Volta Redonda. Ele é um prefeito que tem uma preocupação imensa com as questões sociais. Eu fico observando quantas coisas importantes que a gente nem consegue divulgar e que são feitas pela prefeitura”, disse a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que fica muito feliz quando ouve as pessoas falarem bem de um espaço que foi feito para fortalecer a saúde mental.

“Fiz uma promessa para a Suely, de que iriamos fazer de Volta Redonda uma referência na saúde mental. Queremos dar um atendimento digno para essas pessoas e ser referência no país. Recentemente adquirimos um imóvel que servirá como nova sede para a saúde mental. Temos que aproveitar o poder e a competência que o Munir está tendo lá na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, que está ajudando muito a nossa cidade. Aproveito também para agradecer aos vereadores de Volta Redonda, que são meus parceiros”, ressaltou o prefeito.

Também presente no evento, o deputado estadual Munir Neto lembrou que Volta Redonda é referência na saúde, educação, cultura, no esporte, na infraestrutura e na segurança, e destacando os investimentos em assistência social e saúde mental, além de apontar que é possível avançar ainda mais.

“Junto com a doutora Sueli, nós pegamos a saúde metal – assim como a assistência social – totalmente destruída. E conseguimos dar a volta por cima. Parabéns à doutora Sueli e toda a equipe da Saúde Mental.”