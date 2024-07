Moradores da Vila Americana receberam o Campo de Grama Sintética Carlos Roberto dos Santos 'Galo' - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 04/07/2024 15:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda entregou na noite dessa quarta-feira (3), a nova passarela de pedestres ligando os bairros Vila Americana e Água Limpa. O trecho é uma continuação da passarela da Radial Leste, que liga o Aero Clube à Vila Americana. A obra vai facilitar a circulação e garantir a segurança dos moradores que queiram seguir pela passarela, que terminava no acesso à Rua Argentina, na Vila Americana, até o bairro Água Limpa.

Antes da intervenção, a passarela junto à Radial Leste só ligava o Aero Clube ao Vila Americana, com descida na Rua Argentina. Esse acesso vai permanecer. A diferença é que agora os pedestres também poderão continuar o trajeto junto ao viaduto e terão acesso ao bairro Água Limpa. Vai beneficiar muitos moradores, trabalhadores e estudantes que precisam se deslocar nessa região.

O trecho de passarela que liga a Vila Americana ao bairro Água Limpa leva o nome de Renato Batista Ramos “Seu Renato” por lei de autoria do vereador Antônio Regio Gonçalves Dias, o Lela. Seu Renato atuou na construção do bairro, onde criou sua família. Católico atuante também ajudou a construir a igreja e lutou pela evangelização em diversas pastorais da comunidade São Miguel Arcanjo-Santa Luzia.

Na mesma noite, os moradores da Vila Americana também inauguraram o Campo de Grama Sintética Carlos Roberto dos Santos “Galo”, nome dado também por indicação do vereador Lela. A construção do campo faz parte da revitalização da Praça Ignácia Rodrigues Ramos, homenageada pela Lei Municipal nº 4.158/2006, que fica no trevo de entrada do bairro na bifurcação da Rua Nestor Perlingeiro e Avenida da Integração, dando início à Rua Argentina.

O espaço agora une parque infantil, academia da terceira idade, área de convivência com bancos e mesas e esporte com o campo de grama sintética. O entorno do trevo que abriga a praça também recebeu novo asfalto, que será estendido por toda Avenida Integração e outras ruas da Vila Americana.

“Entregar essas melhorias aqui na Vila Americana é motivo de alegria para mim e, com certeza, para toda a comunidade. A continuidade da passarela de pedestres da Radial Leste até o Água Limpa vai beneficiar muita gente, até quem não é do bairro, mas utiliza transporte público e desembarca na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). Já o campo de grama sintética, construído numa rotatória, que parecia loucura no momento do projeto, ficou muito bom. E já estou vendo aqui que os moradores vão aproveitar muito”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O prefeito agradeceu aos moradores e aos familiares dos dois homenageados que prestigiaram as cerimônias de inauguração e, principalmente, ao vereador Lela pela parceria na Câmara de Vereadores. “Você, como todos os meus parceiros no Legislativo, foi peça fundamental na reconstrução de Volta Redonda, iniciada em 2021”, falou Neto, pedindo à mãe do vereador Lela, Dona Regina, para entregar uma placa de homenagem a ele.

Lela ficou emocionado com a homenagem e agradeceu ao prefeito por todas as melhorias para os moradores da Vila Americana. “O prefeito disse que faria da Vila Americana um bairro piloto em Volta Redonda, com tudo de melhor, e tem conseguido. Fomos um dos primeiros a receber a iluminação de Led, áreas de lazer foram reformadas, teremos novo asfalto no acesso ao bairro e muito mais”, falou o vereador.

O deputado estadual, Munir Neto, lembrou que os últimos quinze dias têm sido intensos, com uma grande sequência de inaugurações, que beneficiam diversos bairros de Volta Redonda em diferentes setores do serviço público. “Entregamos equipamentos da Assistência Social, como Cras e o novo Centro Pop; da Saúde, como a unidade básica do Conforto e o Caps na Vila Santa Cecília; vamos entregar três escolas revitalizadas; além de muitas áreas de lazer, esporte e cultura. Foi todo esse trabalho de equipe, coordenado pelo prefeito Neto, que fez Volta Redonda retomar a posição de referência para o Brasil”, afirmou Munir.

Ainda estavam nas solenidades de entrega das melhorias na Vila Americana a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela; o comandante da Guarda Municipal, Silvano Teixeira de Paula; o presidente da Associação de Moradores do bairro, Roniere Machado Rodrigues, e o vice-presidente, Júlio Cortes; Graça Lima, que atuou na assistência social do município e deu sugestão do nome de “Seu Renato” à nova passarela; o coordenador do Rotary, Pedro Dalboni, e a coordenadora das Casas da Amizade, Jaqueline.

Entre os familiares de Renato Batista Ramos estavam a viúva, Eunice, e os filhos Ricardo, Maria Cristina, Rodézio, Rui e Renato. E pela família do “Galo”, que deu nome ao campo de grama sintética, estavam a viúva, Dalvina, e os filhos Janderson e Maycoln.

Moradores do São Luiz receberam área de convivência, esporte e lazer revitalizada

Depois das entregas na Vila Americana, a equipe da Prefeitura de Volta Redonda seguiu para o bairro São Luiz onde entregou a Praça Michelly Seifried Bezerra. A área de esporte, lazer e convivência, que fica na Rua Sebastião Lucas dos Santos, esquina com a Rua Prefeito João Paulo Pio de Abreu, foi totalmente revitalizada e está pronta para receber a comunidade com conforto e segurança.

O prefeito Neto cumprimentou os moradores que, mesmo depois das 21h compareceram ao evento de entrega da praça, e aos familiares da Michelly, os pais Graça e Eduardo e a irmã Marcela. “Pela presença da comunidade reconheço o valor do espaço. Ainda bem que aceitamos o pedido dos moradores e revitalizamos a praça”, afirmou Neto, lembrando que a ideia é construir uma creche no local. “Também sei da importância de uma creche no bairro, mas vamos achar um imóvel para fazer a implantação”, falou.

Nesse evento, o prefeito estava acompanhado pelo deputado Munir Neto e pelo coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria. Também estavam na praça o vereador Walmir Vitor, que fez questão de parabenizar Neto pelo trabalho no retorno à prefeitura; a ex-diretora da Associação de Moradores do São Luiz, Mônica Zanete Soares, que agradeceu pelas melhorias no bairro; e a pré-candidata à vereadora, Joice Nicolau, que agradeceu pelo prefeito ter atendido o pedido dos moradores e revitalizado a praça.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.