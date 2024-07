Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública prenderam mulher suspeita de aplicar golpes em farmácia no Roma - Arquivo

Publicado 05/07/2024 17:21

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, prenderam na quinta-feira (4) uma mulher suspeita de aplicar golpes em uma farmácia no bairro Roma, em Volta Redonda. Segundo a denúncia, ela entrava em contato com a loja, solicitava produtos e enviava comprovantes falsos de transferências via PIX.

A prisão ocorreu após funcionários do estabelecimento acionarem a força policial. Os funcionários contaram que a mulher já teria praticado o crime por mais de 25 vezes, dando um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil, e que nesta quinta-feira tentava aplicar novamente o mesmo golpe utilizando PIX falsos.

Após os relatos, os agentes foram até o endereço de entrega, onde a mulher aguardava a chegada dos produtos. Questionada, a suspeita disse que tinha interesse em esclarecer o ocorrido e compareceu à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Na unidade policial, a mulher quitou os valores da compra do dia, mas não chegou a um acordo sobre as demais já efetuadas.

Diante dessa situação, a autoridade policial decidiu por enquadrar a suspeita no crime de estelionato, tendo ela permanecido presa até o pagamento da fiança.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou os agentes envolvidos na ocorrência e destacou a efetividade do sistema, suplementar ao policiamento ostensivo do município.

“O sistema é um policiamento de proximidade e suplementar ao ostensivo feito pela Polícia Militar e a Guarda Municipal, interagindo com as associações de moradores, empresários e centros comerciais. Dessa forma conseguimos otimizar recursos e colaborar para a solução dos problemas. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. Nesse caso conseguimos atuar, e a ocorrência foi devidamente resolvida. Parabéns aos policiais militares e guardas municipais envolvidos” disse o coronel Luiz Henrique.