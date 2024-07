Torneio de robótica reúne até este sábado (6), 43 equipes de todo estado do Rio de Janeiro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 05/07/2024 17:31

Volta Redonda - A etapa estadual do Fira Brasil teve início nesta sexta-feira (5), no Shopping Park Sul, em Volta Redonda. O tradicional torneio de robótica reunirá, até este sábado (6), 43 equipes formadas por alunos da rede pública e privada de todo estado do Rio de Janeiro. A entrada no evento é gratuita, e os ingressos podem ser retirados no link https://www.sympla.com.br/campeonato-de-robotica---fira-rj__2520204.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, falou sobre a importância de Volta Redonda receber a etapa estadual do Fira pelo segundo ano consecutivo.

“A competição está sendo realizada novamente na cidade devido aos resultados alcançados no primeiro ano, em que tivemos uma organização excelente, um evento muito bom, com mais de 2,5 mil pessoas presentes, e com certeza este ano será igual ou melhor. Estamos trabalhando para que possamos, em 2025, trazer o Fira a nível nacional para Volta Redonda”, ressaltou.

O coordenador do Fira Rio, Alexandre Amâncio, lembrou que as etapas estaduais sempre eram realizadas na capital até receber o convite, no ano passado, para trazer a competição para Volta Redonda.

“Estamos muito felizes de participar pelo segundo ano aqui em Volta Redonda. Ano passado foi uma grata surpresa, porque toda a rede de hoteleira, restaurantes, os shoppings, todo mundo apoiou o evento, e foi um sucesso. Os pais, as escolas que participaram ano passado, deram um retorno para a gente que foi sensacional, e por isso mantivemos mais um ano aqui em Volta Redonda. E pelo que estou vendo, o movimento de hoje está melhor do que no ano passado”, afirmou o coordenador do Fira.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, também comemorou a realização de mais uma etapa estadual do Fira na cidade.

“Uma alegria muito grande para Volta Redonda sediar mais uma etapa do Fira Brasil. Agradeço ao Alexandre por escolher novamente Volta Redonda para sediar o evento. Parabenizo o Sodré, toda a sua equipe e a todos envolvidos na organização que, mais uma vez, está perfeita. Desejo boa sorte aos atletas, que possam se divertir e aprender muito aqui”, disse.

Dez equipes de Volta Redonda

Das 43 equipes inscritas na etapa estadual do Fira Brasil, dez são formadas por alunos da rede pública de ensino de Volta Redonda.

“A importância desse evento, apesar de ser uma competição, consagra o nosso projeto em robótica nas escolas municipais de Volta Redonda. Estamos aqui com dez equipes de quatro escolas, e isso demonstra que o nosso projeto está no caminho certo. Parabéns e boa sorte a todos”, afirmou.

Cliff-ranger da equipe Thunderbots, o aluno da Escola Municipal Espírito Santo, no Santo Agostinho, Gabriel Henrique competiu em 2023 e falou da expectativa para o torneio deste ano.

“Ano passado gostei muito do Fira, foi muito dinâmico, muito maneiro, tudo ótimo, e estou com grande expectativa para este ano. Treinamos muito para esse evento, e esperamos ter sucesso na competição”, destacou.

A etapa estadual do Fira Brasil conta também times da cidade do Rio de Janeiro (22), de Cabo Frio (3), Angra dos Reis (2), Niterói (2), Campos dos Goytacazes (2) e Barra do Piraí (2). Entre eles está a equipe Acec Bots, de Angra dos Reis, que está disputando a competição pela primeira vez.

“Espero que seja um grande torneio de robótica e que seja um grande aprendizado para nós, para aprendermos cada vez mais sobre robótica, que é o futuro do mundo. É a nossa primeira vez, e esperamos conseguir um bom resultado. Treinamos durante vários dias, meses, nos preparando para conseguir um bom resultado”, disse o atleta da Acec Bots, Mario César Rodrigues.