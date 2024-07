Local vai receber musicais, teatro, dança de rua, feiras de artesanato e rodas de samba e rima - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 06/07/2024 11:31

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), inaugurou na noite dessa sexta-feira (5), o Palco Cultural Urbano. Localizado na galeria do Viaduto Nossa Senhora das Graças – que liga a Avenida Amaral Peixoto no Centro, ao bairro Aterrado – o espaço vai abrigar apresentações culturais, como musicais, teatro, dança de rua, feiras de artesanato e rodas de samba e de rima.

O Palco Cultural Urbano foi construído em uma área que estava desativada há anos, no Centro de Convivência Nelza Mafort Hott, que também recebeu revitalização. O projeto, idealizado pelo Igor Azevedo, do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), transformou uma construção antiga da década de 90 em um palco, que conta com cobertura acústica e camarins, construídos na parte debaixo.

“Este palco faz parte do Corredor Cultural Urbano, que contempla a galeria de arte do viaduto Nossa Senhora das Graças, e servirá para reforçar os espaços públicos dedicados a eventos artísticos em Volta Redonda. É muito importante estarmos sempre ocupando espaços pela cidade com as mais diversificadas formas de cultura, aproximar a população da arte em locais abertos”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

A cerimônia de inauguração contou também com a presença de familiares de Nelza Hott – que dá nome ao centro de convivência; Fred Mascarenhas – representando a Secretaria de Estado de Cultura do RJ; e do presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira.

Abertura em grande estilo

A inauguração do Palco Cultural Urbano contou com uma apresentação especial da Banda Municipal de Volta Redonda, que fez um concerto com muito rock and roll, animando a todos os presentes.