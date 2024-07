Carro foi localizado, após denúncias, na Rua Porto, no bairro Retiro - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 07/07/2024 21:38

Volta Redonda - Um Corsa prata, furtado na noite de sexta-feira (5), na Vila Santa Cecília, foi recuperado na tarde deste sábado (6) por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais.

O carro foi localizado após denúncias, na Rua Porto, no bairro Retiro. Foi feito contato com a proprietária, que compareceu ao local e, em seguida, encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para as medidas de praxe.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a parceria entre a população e o Sistema Integrado de Segurança Pública, suplementar ao policiamento ostensivo do município.

“Parabenizar os agentes envolvidos nesta ocorrência que terminou na recuperação do bem do cidadão. O Sistema Integrado de Segurança Pública tem trazido bons resultados graças à integração com as demais forças de segurança do município e à parceria com a sociedade. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. E é dessa forma que estamos fazendo Volta Redonda cada vez mais segura”, disse o coronel Luiz Henrique, ressaltando que o serviço é um reforço do policiamento, não substituindo os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal.