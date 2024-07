Investimentos incluem aquisição de veículos e equipamentos, contratação de pessoal e revitalização da capela - Divulgação/Secom PMVR

Investimentos incluem aquisição de veículos e equipamentos, contratação de pessoal e revitalização da capelaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 06/07/2024 12:45

Volta Redonda - A perda de um ente querido é motivo de profunda tristeza para as famílias e amigos da pessoa que se foi, e contar com o máximo de apoio possível para encarar esse momento pode ajudar cada um a lidar melhor com a própria dor e o luto. Por isso, a Prefeitura de Volta Redonda vem realizando desde 2021 vários investimentos na Funerária Municipal, com a aquisição de novos veículos e equipamentos, contratação de pessoal especializado e revitalização da capela mortuária, localizada no bairro Aterrado.

Desde 2022, por exemplo, as famílias que precisam aguardar a chegada de parentes para o velório e enterro podem dispor de uma necrogeladeira, com capacidade para quatro pessoas falecidas. Antes da aquisição do equipamento, era preciso contar com a estrutura oferecida pelo UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e a Cruz Vermelha de Barra do Piraí para o serviço de conservação.

“Temos várias situações em que podemos precisar da necrogeladeira, como quando há problemas para registrar o óbito; famílias distantes ou fora do país e que querem se despedir do ente querido; necessidade de parecer judicial; ou quando a pessoa está sem documentos. Hoje nós podemos contar com esse serviço, que oferece um conforto para a família para se despedir do ente querido”, explicou o diretor do Departamento Funerário da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Paulo Afonso da Silva.

Ainda em busca de oferecer o melhor atendimento a familiares e amigos, a capela mortuária melhorou o serviço de atendimento e acolhida à família, com um servidor acompanhando os velórios para atender qualquer necessidade – como, por exemplo, analisar a documentação, oferecer os serviços de urnas e orientar quanto a tramitação de cartório e cemitério. São quatro os profissionais que se revezam nesse serviço.

Mais um serviço à disposição é o de necromaquiagem, disponível desde 2022. Ele conta com duas profissionais para fazer a maquiagem e a barba de pessoas falecidas, quando necessário.

Novos veículos e revitalização

Para o melhor transporte das urnas funerárias, o governo municipal adquiriu neste ano quatro veículos, modelo Fiat Strada, que se juntam a outros três comprados em 2022. Ainda em 2024, a capela mortuária passou por revitalização, incluindo a pintura de todo o imóvel e reforma dos assentos para o público acompanhar os velórios, entre outras melhorias, como a aquisição de novos uniformes para os funcionários.

Vale lembrar, ainda, que Volta Redonda oferece o Auxílio Funeral por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). Para ter direito à gratuidade, o familiar precisa estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, e solicitar em uma unidade do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) a isenção do pagamento.

Mesmo para quem não tenha direito ao Auxílio Funeral, a urna mais barata tem o valor de R$ 390.

“Todos esses investimentos que realizamos desde 2021 são importantes para dar uma melhor acolhida à população em um momento difícil. Hoje contamos com uma estrutura muito melhor, e continuaremos a investir onde for preciso”, afirmou a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira.