Professores estadunidenses visitaram gabinete do prefeito Antônio Francisco NetoGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 09/07/2024 15:35

Volta Redonda - Um grupo de professores da Southern University of Mississipi (USM), dos Estados Unidos da América, está em Volta Redonda para um intercâmbio educativo musical. Eles realizarão durante a semana várias masterclasses – aulas avançadas - na sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, no bairro Vila Mury. Eles participam, ainda, dos concertos da Orquestra de Cordas, Coro e Solistas convidados da USM e da Banda de Concerto no próximo sábado (13) e terça-feira (16), às 19h30, no Cine 9 de Abril.

Entre os visitantes estão o diretor da USM e maestro Colin McKenzie, a violinista Hsiaopei Lee e os percursionistas John Wooton e Nathan Sanders e o ex-aluno e professor do “Volta Redonda Cidade da Música” Daniel Magalhães, que hoje é estudante da universidade norte-americana.

O maestro Nicolau de Oliveira, idealizador do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, ressaltou que as masterclasses são trocas de experiências entre gerações, com professores renomados da universidade norte-americana.

“Essa é uma oportunidade única para os jovens de Volta Redonda”, disse o maestro.



Cidade da Música

O projeto “Volta Redonda Cidade da Música” foi idealizado e implantado em 1974 pelo professor e maestro Nicolau Martins de Oliveira. É considerado um celeiro de talentos e já formou uma série de músicos que se profissionalizaram em conjuntos e orquestras no Brasil e no exterior. Ele é mantido por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), e ganhou sede própria, no bairro Vila Mury, em 2015.