Publicado 10/07/2024 11:25

Volta Redonda - O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Volta Redonda irá realizar a sua convenção partidária no dia 1o de agosto, para definir a candidatura à prefeitura pelo partido, segundo anunciou o presidente da sigla no município, Samuca Silva. De acordo com ele, a candidatura a prefeito é uma orientação da Executiva nacional do partido.