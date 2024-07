Peixes capturados no defeso foram apreendidos pela Unidade de Policiamento Ambiental - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/07/2024 16:32

Volta Redonda - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (Comsea-VR) recebeu nesta terça-feira (9), uma doação de tainhas da Unidade de Policiamento Ambiental de Mangaratiba (UPAm). A iniciativa se vem por conta de uma apreensão de pesca ilegal realizada no munícipio da Costa Verde.



O coronel Rodrigo Ibiapina, que é comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado do Rio de Janeiro e já trabalhou na prefeitura de Volta Redonda, entrou em contato com governo municipal e viabilizou a doação.

A espécie se encontra em período de defeso, época em que as atividades de caça, coleta e pesca comerciais e esportivas ficam vetadas ou controladas. Este período é estabelecido de acordo com a época em que os animais se reproduzem na natureza.

O Comsea-VR armazenou a doação de uma tonelada de tainhas no Banco de Alimentos de Volta Redonda e vai iniciar contato para distribuição para às instituições beneficentes do munícipio.

O presidente do Comsea-VR, Willian de Carvalho, enfatizou que várias instituições serão beneficiadas com a doação. “Esta doação de tainhas vai ajudar centenas de famílias. Vamos realizar a distribuição para as instituições como casas de recuperação, lar de idosos, SOS, Apae, Apada, Casa da Criança e do Adolescente, centros espíritas, igrejas, e outras que são cadastradas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e na Assistência Social de Volta Redonda”, disse Carvalho.