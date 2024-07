Ação foi conduzida pelo Núcleo de Operações da Polícia Federal em Volta Redonda - Divulgação/Polícia Federal

Volta Redonda - No fim da tarde desta quarta-feira (9), a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 55 anos, proprietário de um estabelecimento comercial no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, onde foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis montadas com equipamentos importados.

Durante a investigação, a equipe policial identificou que o homem já havia sido preso pelo mesmo crime em 2009. Além da contravenção penal, o uso de componentes eletrônicos de origem estrangeira é considerado contrabando, conforme o artigo 334-A do Código Penal, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão. As diligências também revelaram o envolvimento do preso com integrantes do jogo do bicho.

A ação foi conduzida pelo Núcleo de Operações da Polícia Federal em Volta Redonda. Após as formalidades legais, as máquinas serão encaminhadas à perícia e o preso permanecerá à disposição da justiça no sistema prisional do estado.