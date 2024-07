Objetivo é incorporar câmeras particulares ao sistema de monitoramento do Ciosp - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 11/07/2024 11:34 | Atualizado 11/07/2024 11:50

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda realizou nesta semana um encontro para debater a ampliação do monitoramento de câmeras no munícipio. O objetivo é incorporar câmeras particulares ao sistema de monitoramento por câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), obedecendo o critério de viabilidade e interesse público para ampliar a prevenção e interação da população com a segurança pública em Volta Redonda.

Participaram do encontro o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o coordenador do programa Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério; e representantes das empresas Vegas, Eletronic e Falcão.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique, avaliou o encontro como fundamental para a segurança pública do munícipio. “A reunião com as empresas de segurança que trabalham com monitoramento na região serviu para fomentar a cessão das imagens de interesse público para o Ciosp. Nós vamos dar continuidade para incorporarmos essas imagens ao sistema; dessa forma, a gente torna a cidade mais segura, aumenta a capacidade de visualização das câmeras e, ao mesmo tempo, aproxima a população da segurança pública”, afirmou.

Lei permite que população ceda imagens

Volta Redonda conta com uma lei municipal que prevê que o Poder Público pode receber, de forma gratuita, imagens de câmeras de segurança privada que sejam direcionadas para vias públicas. As imagens devem atender a critérios como interesse público e viabilidade técnica que atendam às especificações da Semop, incluindo equipamentos compatíveis com o sistema do Ciosp e capacidade de armazenamento das imagens por no mínimo 20 dias.