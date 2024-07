Segundo a Polícia Civil, Thiago era o traficante mais procurado do Sul Fluminense e estava foragido há mais de 4 anos - Divulgação/PCERJ

Segundo a Polícia Civil, Thiago era o traficante mais procurado do Sul Fluminense e estava foragido há mais de 4 anosDivulgação/PCERJ

Publicado 13/07/2024 16:23

Volta Redonda - Agentes da Polícia Civil e da Polícia Federal coordenados pelos delegados Vinicius Coutinho e José Carlos, e o delegado da PF Carlos Alberto da Silva, prenderam na manhã deste sábado (13), Thiago Cláudio Duarte Chagas, de 39 anos, o “Thiago Cabeça” “Cachaça” ou “51”. A prisão foi no distrito de São José do Turvo, em Barra do Piraí. De acordo com as informações da Polícia Civil, Thiago era o traficante mais procurado do Sul Fluminense e estava foragido há mais de 4 anos.

Thiago é acusado de liderar o tráfico de drogas de Volta Redonda, no Sul Fluminense, com atuação nos bairros Siderlândia, Belmonte e seria ligado a traficantes do bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Com ele foram encontradas uma granada e uma pistola com dois carregadores.

Em Volta Redonda, área de atuação de Thiago, havia quatro mandados de prisão expedidos pela Justiça da cidade. Em 2021, o Portal dos Procurados do Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo por informações que levassem até o paradeiro do traficante, após uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em parceria com a Policia Civil e apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), identificar, após uma operação de combate ao tráfico, o funcionamento de uma organização criminosa estruturada que atua em municípios da região e em Angra dos Reis.

O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 1 mil a quem passasse por informações que levassem até o seu paradeiro. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.