SMSP privilegiou os locais que apresentam grande tráfego de pessoas, principalmente em horários de picoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 11/07/2024 18:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), intensificou o serviço de instalação de papeleiras no município. Nos últimos dois meses, a equipe da secretaria colocou novas 433 lixeiras em diversos pontos da cidade. A ação reforça os serviços de limpeza urbana executados pela SMSP.

Os centros comerciais e os bairros foram beneficiados, principalmente as praças, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), pontos de ônibus, escolas, ginásios poliesportivos, campos de futebol e a Ilha São João, entre outros. A SMSP privilegiou os locais que apresentam grande tráfego de pessoas, principalmente em horários de pico.

“Além da implantação das novas lixeiras, mantivemos a reposição das papeleiras danificadas de acordo com a necessidade. Houve bastante troca por conta do mau uso e de vandalismo, ateando fogo, quebrando, danificando de modo geral. É importante que a população se conscientize e faça bom uso do equipamento, colaborando assim para uma cidade mais limpa. Lugar de lixo é no lixo”, afirmou Poliana Moreira.

A prefeitura iniciou a substituição das papeleiras em novembro de 2022, com a aquisição de equipamentos mais eficientes, de polietileno de alta densidade, com capacidade de 50 litros, visando oferecer à população mais pontos adequados para o descarte do lixo.

O recolhimento do lixo das papeleiras é feito pela equipe de varrição de cada bairro. Os funcionários possuem uma chave para abertura das lixeiras, e assim podem fazer a troca do saco plástico.