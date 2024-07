Operação Coliseu cumpriu mandatos de prisão e busca e apreensão no bairro Roma - Divulgação/93a DP

Publicado 12/07/2024 15:17

Volta Redonda - Uma operação policial deflagrada na manhã desta sexta-feira (12) resultou na prisão de pelo menos quatro pessoas - até o momento desta publicação - no bairro Roma, em Volta Redonda. Os policiais civis cumpriram mandatos de prisão e busca e apreensão contra acusados de tráfico de drogas e tortura, no conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida do Roma. A operação foi denominada Coliseu.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, no dia 8 de março deste ano, cinco integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sendo quatro homens e uma mulher, sob o comando do suposto chefe do tráfico do conjunto habitacional, torturaram um homem de 43 anos, porque a vítima resistiu em abandonar seu imóvel para que fosse ocupado por integrantes da facção.

A tortura só teria parado quando uma equipe de policiais militares chegou ao local após ser acionado por moradores do conjunto habitacional. Na ocasião, a vítima foi socorrida e encaminhada para hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Na operação de hoje, os agentes da 93ª DP - coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, com apoio de policiais de várias delegacias da região - visavam cumprir oito mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão expedidos pelo juízo da 2a Vara Criminal de Volta Redonda.

Dos cinco envolvidos no episódio de tortura, quatro foram presos na operação Coliseu, até o momento desta publicação, sendo três homnes - de 27, 31 e 36 anos - e uma mulher de 35 anos. Um dos envolvidos continua foragido, segundo informou a Polícia Civil. Os presos foram recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão à disposição da Justiça.