Curso, com carga horária de oito horas, terá início no mês de agosto, com 25 vagas disponíveisArquivo/Secom PMVR

Publicado 12/07/2024 14:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Empresa IDM – Desenvolvimento de Pessoas – e Escola de Formação de Vendedores (EFV), vai oferecer um curso de capacitação para desenvolvimento técnico e comportamental para profissionais da área de vendas. A iniciativa visa aprimorar a qualidade do atendimento e deixar o participante mais seguro em sua atuação. O período para as inscrições, que serão realizadas através do Serviço Nacional de Emprego (Sine), será divulgado no final da próxima semana, onde serão disponibilizadas 25 vagas.

O curso, com carga horária de oito horas, terá início no mês de agosto. As aulas serão ministradas pelos treinadores Djalma Magalhães, Ana Paula Sá e Bárbara Marfori, nas dependências da Subprefeitura de Volta Redonda, que fica localizada na Avenida Antônio de Almeida, número 70, no bairro Retiro.

A iniciativa é destinada aos profissionais da área de vendas que buscam recolocação no mercado de trabalho, como também aqueles já estão contratados e que desejam desenvolver suas habilidades. De acordo com os organizadores é que, no final do treinamento, aqueles que apresentarem habilidades mais desenvolvidas, possam entrar para um banco de talentos que será oferecido as empresas com vagas disponíveis na área comercial.