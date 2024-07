Prisão foi feita por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda - Divulgação/Semop PMVR

Prisão foi feita por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta RedondaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 14/07/2024 13:16

Volta Redonda - Dois homens foram presos nesse sábado (13) por furto a um estabelecimento no Aterrado, em Volta Redonda. A prisão foi feita por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal. O proprietário do estabelecimento, que se situa na Rua Geraldo di Biase, no Aterrado, denunciou o arrombamento e o furto para uma guarnição.

Logo, a guarnição seguiu em patrulhamento e encontrou os suspeitos empurrando um carrinho de mão com uma geladeira em cima. Após a abordagem, os agentes procederam com as partes e os homens foram detidos e encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde ficaram presos.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, comentou a prisão. "As abordagens e patrulhamentos têm sido intensificados e os agentes estão nas ruas e atentos. Além disso, o nosso trabalho visando o policiamento de proximidade também facilita que situações como essa terminem com um resultado satisfatório. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, afirmou.