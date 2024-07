Oferta de ressonâncias magnéticas aumentou em quase 200% durante os últimos três anos e meio - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/07/2024 11:58

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais de 260 mil exames de imagens nos últimos três anos e meio. De janeiro de 2021 a maio de 2024 foram feitas 95.715 tomografias, 21.379 ressonâncias magnéticas e 143.994 ultrassonografias.

Para se ter uma ideia da ampliação da oferta de ressonâncias magnéticas, por exemplo, a porcentagem da realização dos exames aumentou em quase 200% durante os últimos três anos e meio. Em 2021, foram 2.721 ressonâncias, subindo para 4.327 em 2022, 6.666 em 2023 e para um aumento de 7.665 até maio de 2024. A ampliação só foi possível também a um espaço exclusivo para o exame no Centro Municipal de Ressonância Magnética Drª. Amanda Dinalli Francisco, na Vila Santa Cecília.

A rede pública também conta com um tomógrafo de última geração, localizado no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o hospital do Retiro, que atende as demandas ambulatoriais e de urgência da própria unidade, além de atender também as do Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), localizada no bairro Santo Agostinho.

Já falando sobre as ultrassonografias, se destacam a ultrassonografia morfológica, que tem capacidade de gerar imagens do bebê em 4D para as futuras mamães. Este exame é oferecido na Policlínica da Mulher, no Aterrado, local totalmente dedicado à saúde da mulher, incluindo as gestantes de alto risco. As demais ultrassonografias são feitas no Centro de Imagem da Policlínica da Cidadania, no Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba.

“Mesmo o exame de ultrassonografia tendo sido o exame de maior dificuldade de oferta, por depender de médicos especializados para sua realização, o município apresentou uma oferta anual crescente, ofertando em 2023 o dobro que ofertou em 2021. Além do crescimento de oferta, investimos ainda em equipamento de ponta para o atendimento das mulheres, principalmente das gestantes com USG obstétrica em 4D”, ressaltou a diretora do departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da SMS, Sheila Rodrigues.