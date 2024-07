Levantamento abrange Laboratório Municipal e todas unidades básicas de saúde e hospitais da cidade - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 15/07/2024 12:14

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atingiu a marca de 5.709.526 exames laboratoriais ofertados à população entre janeiro de 2021 e maio de 2024. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) correspondem as coletas feitas no Laboratório Municipal de Volta Redonda, no bairro Aterrado, e em todas as unidades básicas de saúde e hospitais da cidade.

A diretora do departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria da SMS, Sheila Rodrigues, destaca que este alto número de exames realizados só foi possível pela nova organização do Laboratório Municipal, que, desde 7 de março de 2022, funciona em novo endereço e com um sistema mais moderno de medicina diagnóstica.

“Este recorde também está atrelado ao investimento na melhoria do atendimento através da contração da empresa Biomega. A nova forma de prestação do serviço permitiu a estruturação de um laboratório central com capacidade para mais de 300 atendimentos por dia”, frisou.

A diretora ressalta também que outra ação que contribuiu para o aumento no número de exames realizados foi a coleta descentralizada nas unidades básicas de saúde e de saúde da família (UBSs e UBSFs) e nos hospitais municipais.

“A empresa Biomega também está fazendo a coleta em toda a Atenção Primária da cidade. Esta coleta descentralizada agilizou ainda mais as demandas diárias dos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse.

Funcionamento

O Laboratório Municipal de Volta Redonda está funcionando na Rua Deputado Geraldo Di Biase, número 174, no bairro Aterrado. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30, para coleta; e a partir das 10h30, para entrega de resultados. Aos sábados, o local funciona para coleta das 7h às 9h e, após este horário, são entregues os resultados.