Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública encontraram produtos furtados na bolsa da suspeita - Divulgação/Semop PMVR

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública encontraram produtos furtados na bolsa da suspeitaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 15/07/2024 16:31

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, formado por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, prenderam na manhã desta segunda-feira (15), uma mulher suspeita de furtar produtos em uma loja do bairro Aterrado. O caso foi registrado na 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda).

Segundo os agentes, eles estavam em patrulha pelo bairro quando foram chamados para averiguar um possível furto em uma loja. Ao chegarem ao local, eles abordaram a suspeita e, ao abrirem a sua bolsa, encontraram os produtos furtados - 12 barras de chocolate. Os agentes conduziram a suspeita até a 93a DP para o registro da ocorrência.

“Parabéns aos agentes pela rapidez e condução da ocorrência. O Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda vem se mostrando cada vez mais eficaz na prevenção e combate aos crimes de rua. É muito importante termos viaturas pelos centros comerciais da cidade, e vamos seguir trabalhando que este projeto possa ser cada vez mais expandido pelos bairros do município”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública e Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.